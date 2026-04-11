ФОТО. Сколько зарабатывает Анри после карьеры? Цифра впечатляет
Тьерри Анри успешен и после завершения карьеры футболиста
Доходы Тьерри Анри спустя 12 лет после завершения карьеры остаются впечатляющими, пишет издание Sportbible.
По данным финансовой отчетности, его компания Cluemere Ltd за последний год выплатила ему дивиденды £2,77 млн и аванс £2,16 млн – это около £95 тысяч в неделю, больше, чем у многих действующих игроков АПЛ.
Компания также владеет активами почти на £1 млн, включая £833 тыс наличными. Кроме того, у Анри есть недвижимость: особняк в Лондоне за £10 млн и пентхаус в Нью-Йорке за £12 млн.
Француз работает экспертом на ТВ, сотрудничает с брендами и является совладельцем клуба «Комо».
Ранее он уже тренировал «Монако» и «Монреаль», а также сборную Франции U-21, с которой завоевал серебро Олимпиады-2024. Его возможное возвращение к тренерской работе остается открытым.
