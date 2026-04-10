С хет-триком. Рома дома разбила Пизу
Тремя мячами отличился Дониэль Мален
В пятницу, 10 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Пизой».
Поединок прошел на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
Победу хозяевам поля принес хет-трик Дониелла Малена.
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик не попал в заявку команды из-за травмы.
«Рома» идет на шестом месте турнирной таблицы с 57 очками. «Пиза» с 18 пунктами – последняя.
Чемпионат Италии. 32-й тур
Рома – Пиза – 3:0
Гол: Мален, 3, 43, 52
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
