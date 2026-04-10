Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10.04.2026 21:45 – FT 3 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
10 апреля 2026, 23:45 | Обновлено 10 апреля 2026, 23:47
С хет-триком. Рома дома разбила Пизу

Тремя мячами отличился Дониэль Мален

Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В пятницу, 10 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Пизой».

Поединок прошел на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Победу хозяевам поля принес хет-трик Дониелла Малена.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик не попал в заявку команды из-за травмы.

«Рома» идет на шестом месте турнирной таблицы с 57 очками. «Пиза» с 18 пунктами – последняя.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Рома – Пиза – 3:0

Гол: Мален, 3, 43, 52

Даниил Кирияка Sport.ua
Вот у Малена и первый хет-трик. Положил Пизе, которой к слову владеет типа американский миллиардер Кнастер, на самом деле состояние заработал в Альфа-Банке и кореш Фридмана. Очередной отмытый российский капитал в Европе.
