С хет-триком. Рома дома разбила Пизу

В пятницу, 10 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Пизой».

Поединок прошел на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победу хозяевам поля принес хет-трик Дониелла Малена.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик не попал в заявку команды из-за травмы.

«Рома» идет на шестом месте турнирной таблицы с 57 очками. «Пиза» с 18 пунктами – последняя.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Рома – Пиза – 3:0

Гол: Мален, 3, 43, 52

