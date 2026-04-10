Игор НЕВЕС: «Хорошо, что удалось прервать серию поражений»

Бразильский нападающий «Руха» Игор Невес прокомментировал ничью с «Колосом» (1:1) в матче УПЛ:

«На поле мы делаем то, над чем работаем на тренировках, и эту комбинацию команда отрабатывала ранее. Я рад, что удалось реализовать свой момент и забить дебютный гол за «Рух», думаю, он придаст мне уверенности. Конечно, мне очень приятно, но главное, что этот гол позволил заработать важный балл и избежать поражения. В УПЛ много сложных матчей, поэтому важно даже в непростой ситуации суметь переломить ход игры в свою пользу.

Мне кажется, что в УПЛ самое важное – навязать качественную борьбу, и «Руху» сегодня это удалось. Каждый из игроков показал на поле свой максимум, боролся в каждом моменте. Мы не заслуживали поражения, ведь очень старались и, как следствие, сумели забить гол в конце матча. Если команда так же будет начинать матчи, то мы сможем бороться за победы и набирать больше очков.

Хорошо, что удалось прервать серию поражений, но жаль, что не удалось победить. Постараемся улучшить свои результаты уже в следующих матчах. Это необходимый для нас балл, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице, а также получить заряд уверенности перед предстоящими играми. Сейчас наше моральное состояние улучшилось, и мы понимаем, что способны на большее. Это помогает всем работать лучше, получать больше удовольствия от игры»