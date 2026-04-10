Баранка для Бублика. Алькарас вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах за 1 час – 6:3, 6:0.

Во втором сете испанец оформил баранку казахстанцу.

В активе Карлоса – три подачи на вылет и 16 виннеров, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.

Это была первая очная встреча игроков.

Для испанца – это 300-я победа в карьере.

Алькарас вышел в 14-й полуфинал в карьере до 23 лет, обогнав Ллейтона Хьюитта (13) по этому показателю. Больше только у Рафаэля Надаля (25) и Новака Джоковича (17).

В 1/2 финала тысячника Карлитос сыграет с победителем поединка Валентен Вашеро – Алекс де Минаур.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

Карлос Алькарас [1] – Александр Бублик [8] – 6:3, 6:0

