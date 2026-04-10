Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Баранка для Бублика. Алькарас вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
ATP
10 апреля 2026, 18:15 | Обновлено 10 апреля 2026, 18:39
109
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах за 1 час – 6:3, 6:0.

Во втором сете испанец оформил баранку казахстанцу.

В активе Карлоса – три подачи на вылет и 16 виннеров, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.

Это была первая очная встреча игроков.

Для испанца – это 300-я победа в карьере.

Алькарас вышел в 14-й полуфинал в карьере до 23 лет, обогнав Ллейтона Хьюитта (13) по этому показателю. Больше только у Рафаэля Надаля (25) и Новака Джоковича (17).

В 1/2 финала тысячника Карлитос сыграет с победителем поединка Валентен Вашеро – Алекс де Минаур.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

Карлос Алькарас [1] – Александр Бублик [8] – 6:3, 6:0

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Александр Бублик Карлос Алькарас (теннисист) ATP Монте-Карло Ллейтон Хьюитт Рафаэль Надаль Новак Джокович
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем