Баранка для Бублика. Алькарас вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
Карлос переиграл Александра Бублика в двух сетах
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Карлос переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах за 1 час – 6:3, 6:0.
Во втором сете испанец оформил баранку казахстанцу.
В активе Карлоса – три подачи на вылет и 16 виннеров, в пасиве – 18 невынужденных ошибок.
Это была первая очная встреча игроков.
Для испанца – это 300-я победа в карьере.
Алькарас вышел в 14-й полуфинал в карьере до 23 лет, обогнав Ллейтона Хьюитта (13) по этому показателю. Больше только у Рафаэля Надаля (25) и Новака Джоковича (17).
В 1/2 финала тысячника Карлитос сыграет с победителем поединка Валентен Вашеро – Алекс де Минаур.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал
Карлос Алькарас [1] – Александр Бублик [8] – 6:3, 6:0
14 - Carlos Alcaraz has reached a 14th ATP Masters 1000 semi-final surpassing Lleyton Hewitt (13) for the third-most before turning 23 in the format’s history. Pursue.#MonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/bTnKHghlT4— OptaAce (@OptaAce) April 10, 2026
