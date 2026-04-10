Игорь ШУХОВЦЕВ: «Приезд Ахметова на матч Шахтера стал знаковым»

Футболисты донецкого «Шахтера» порадовали украинских болельщиков, одержав важную победу в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций над голландским АЗ (Алкмаар) 3:0.

Впечатлениями об игре с корреспондентом Sport.ua поделился бывший вратарь «Черноморца», СК «Одесса», винницкой «Нивы», «Ильичевца», «Арсенала», «Таврии», «Зари» и «Металлиста» Игорь Шуховцев.

– Скажу честно: я не сомневался, что «Шахтер» выиграет. Сомнений не было по одной простой причине. По-моему, донецкая команда сейчас переходит на так называемую самоокупаемость. Те футболисты, которые некоторое время по тем или иным причинам не играли, но за них были уплачены деньги, начинают постепенно оправдывать свое приобретение. Они слушают Арду Турана и начинают понимать, что он от них хочет. А турецкий наставник хочет агрессии в атаке, что свойственно современному футболу. И они это пробуют делать.

Такая игра «Шахтера» мне очень нравится. Первый тайм этого поединка складывался для Шахтера непросто, но во втором, после определенных корректив, игра изменилась. Особенно после первого гола «горняков», который стал следствием максимальной настроенности игроков, которые искали свой шанс и в конце концов нашли. Поведя в счете, донецкая команда заиграла раскрепощеннее и сумела забить два мяча подряд в течение трех минут. Очень эффектно выглядела быстрая комбинация, предшествовавшая третьему голу. Все было разыграно как по нотам.

– В нынешнем «Шахтере» игра в атаке во многом зависит от бразильских легионеров, которые, похоже, вышли на высокий уровень.

– Здесь такая вещь: одного игрока в «Шахтере» продали – другого купили. Сейчас в донецком клубе классная ситуация, ведь у него в своем штате большое количество конкурентоспособных футболистов – как тех же легионеров, так и наших. К тому же в коллективе сейчас отличный микроклимат, где каждый игрок оправдывает свое пребывание в «Шахтере». И победа над АЗ в матче в Кракове – лишнее тому подтверждение. Приятно отметить, что результат не только в Лиге конференций, но и на внутренней арене, где «горняки» вместе с ЛНЗ лидируют в чемпионате.

– За перипетиями матча со служебной ложи стадиона в Кракове наблюдал президент «Шахтера» Ринат Ахметов, который последний раз делал это вживую еще в мае 2014-го. Оказал ли этот факт влияние на футболистов?

– Насколько известно, владелец «Шахтера» прибыл в Краков после того, как в тот же день побывал в Бухаресте на прощании с Мирчей Луческу. На сто процентов уверен в том, что появление такому человеку на матче просто не позволяло сложиться игре по-другому. Тем более в день прощания с выдающимся тренером. Ринат Ахметов и Мирча Луческу – знаковые фигуры, немало значащие в истории «Шахтера».