Кто одержал больше всего побед за последние три сезона еврокубков?
Очередной жертвой бирмингемцев стала итальянская «Болонья»
«Астон Вилла» одержала 24-ю победу в еврокубках за последние три сезона.
Это произошло в выездном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Болоньи», в котором бирмингемцы одержали победу со счетом 3:1.
Начиная с начала сезона 2023/24, только две команды одержали большее количество побед в еврокубках: «Реал» (26) и «Бавария» (25).
Также по 24 выигранных матча за аналогичный период имеют в своем активе «Арсенал» и «ПСЖ».
Команды с наибольшим количеством побед в еврокубках, начиная с сезона 2023/24
- 26 — Реал
- 25 — Бавария
- 24 — Астон Вилла
- 24 — Арсенал
- 24 — ПСЖ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
