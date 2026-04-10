10 апреля 2026, 16:18 | Обновлено 10 апреля 2026, 16:19
Кто одержал больше всего побед за последние три сезона еврокубков?

Очередной жертвой бирмингемцев стала итальянская «Болонья»

Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

«Астон Вилла» одержала 24-ю победу в еврокубках за последние три сезона.

Это произошло в выездном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Болоньи», в котором бирмингемцы одержали победу со счетом 3:1.

Начиная с начала сезона 2023/24, только две команды одержали большее количество побед в еврокубках: «Реал» (26) и «Бавария» (25).

Также по 24 выигранных матча за аналогичный период имеют в своем активе «Арсенал» и «ПСЖ».

Команды с наибольшим количеством побед в еврокубках, начиная с сезона 2023/24

  • 26 — Реал
  • 25 — Бавария
  • 24 — Астон Вилла
  • 24 — Арсенал
  • 24 — ПСЖ
