Кто одержал больше всего побед за последние три сезона еврокубков?

«Астон Вилла» одержала 24-ю победу в еврокубках за последние три сезона.

Это произошло в выездном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Болоньи», в котором бирмингемцы одержали победу со счетом 3:1.

Начиная с начала сезона 2023/24, только две команды одержали большее количество побед в еврокубках: «Реал» (26) и «Бавария» (25).

Также по 24 выигранных матча за аналогичный период имеют в своем активе «Арсенал» и «ПСЖ».

Команды с наибольшим количеством побед в еврокубках, начиная с сезона 2023/24