Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер vs Зверев. Янник вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
ATP
10 апреля 2026, 16:56 | Обновлено 10 апреля 2026, 17:13
46
0

Синнер vs Зверев. Янник вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло

Итальянец обыграл Феликса Оже-Альяссима в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 7) в двух сетах за полтора часа – 6:3, 6:4.

В активе Синнера – две подач на вылет и 18 виннеров, в пасиве – 23 невынужденные ошибки.

Счет очных встреч игроков – 2:5 в пользу итальянца.

Янник выиграл 20-й поединок подряд на турнирах категории Мастерс и стал четвертым теннисистом, достигшим такого показателя после Новака Джоковича (31), Роджера Федерера (29) и Рафаэля Надаля (23).

В поединке 1/2 финала Мастерса Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым (ATP 3).

Это будет третий полуфинал подряд на Мастерсах между игроками в этом году.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим [6] – Янник Синнер [2] – 3:6, 4:6

Видеообзор матча

Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим ATP Монте-Карло
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем