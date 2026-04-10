Синнер vs Зверев. Янник вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
Итальянец обыграл Феликса Оже-Альяссима в двух сетах
Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Янник обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 7) в двух сетах за полтора часа – 6:3, 6:4.
В активе Синнера – две подач на вылет и 18 виннеров, в пасиве – 23 невынужденные ошибки.
Счет очных встреч игроков – 2:5 в пользу итальянца.
Янник выиграл 20-й поединок подряд на турнирах категории Мастерс и стал четвертым теннисистом, достигшим такого показателя после Новака Джоковича (31), Роджера Федерера (29) и Рафаэля Надаля (23).
В поединке 1/2 финала Мастерса Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым (ATP 3).
Это будет третий полуфинал подряд на Мастерсах между игроками в этом году.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим [6] – Янник Синнер [2] – 3:6, 4:6
Видеообзор матча
20 - Jannik Sinner is the fourth since the format's introduction in 1990 to claim 20+ consecutive ATP Masters 1000 match wins after the Big-3. Big-4?#MonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/9L6BqZxOAQ— OptaAce (@OptaAce) April 10, 2026
