Синнер vs Зверев. Янник вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 7) в двух сетах за полтора часа – 6:3, 6:4.

В активе Синнера – две подач на вылет и 18 виннеров, в пасиве – 23 невынужденные ошибки.

Счет очных встреч игроков – 2:5 в пользу итальянца.

Янник выиграл 20-й поединок подряд на турнирах категории Мастерс и стал четвертым теннисистом, достигшим такого показателя после Новака Джоковича (31), Роджера Федерера (29) и Рафаэля Надаля (23).

В поединке 1/2 финала Мастерса Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым (ATP 3).

Это будет третий полуфинал подряд на Мастерсах между игроками в этом году.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим [6] – Янник Синнер [2] – 3:6, 4:6

