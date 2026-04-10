  4. Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
10 апреля 2026, 14:09 | Обновлено 10 апреля 2026, 14:17
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026

На турнире будут работать 170 судей

ФИФА

ФИФА утвердила список рефери, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2026 года.

В перечень вошли 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоарбитров, которые представляют 50 национальных ассоциаций. Украинские судьи в этот список не попали.

Представительство охватывает все шесть конфедераций, а отбор длился более трех лет и основывался на оценке стабильности и качества работы арбитров на международном и внутреннем уровнях. Подготовка судей осуществлялась в рамках комплексной программы с привлечением инструкторов, тренеров по физической подготовке и медицинского персонала. Перед стартом турнира арбитры пройдут заключительный этап подготовки.

Во время турнира арбитры будут ежедневно тренироваться, а в занятиях будут участвовать местные игроки. На матчах будут использоваться технология определения гола, усовершенствованная полуавтоматическая система фиксации офсайда и технология подключенного мяча.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Список арбитров на ЧМ-2026:

навіть з УЗбекистану є, а украньких немає
Це доволі наглядна оцінка "успішності" реформування суддівського корпусу від УАФ
Ось вам і оцінка роботи суддівського корпусу на чолі з Катрусею. І дякувати богу, що їх там немає, менше сорому. 
а почему?
