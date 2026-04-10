ВИДЕО. Туран впервые встретился с Ахметовым

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций. Донецкий «Шахтер» и нидерландский АЗ сыграли в польском Кракове на стадионе «Мейски». Команда Арды Турана одержала разгромную победу со счётом 3:0 — голы забили Педриньо и Алиссон (дубль).

На матче присутствовал президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов.

После матча олигарх впервые встретился с главным тренером команды Ардой Тураном.

