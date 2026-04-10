ВИДЕО. Туран впервые встретился с Ахметовым
Президент Шахтера пообщался с главным тренером команды
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций. Донецкий «Шахтер» и нидерландский АЗ сыграли в польском Кракове на стадионе «Мейски». Команда Арды Турана одержала разгромную победу со счётом 3:0 — голы забили Педриньо и Алиссон (дубль).
На матче присутствовал президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов.
После матча олигарх впервые встретился с главным тренером команды Ардой Тураном.
ВИДЕО. Туран впервые встретился с Ахметовым
