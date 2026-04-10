Леоненко раскритиковал футболиста, который не соответствует уровню Шахтера

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в матче Лиги конференций, а также раскритиковал выступление защитника Валерия Бондаря:

– Виктор Евгеньевич, как вам матч «Шахтер» – «АЗ Алкмаар»?

– Инициативой владел «Шахтер», вопрос был только в том, когда они забьют первый гол. АЗ, эта «автозаправка из Алкмаара», играла по сути на контратаках и отдала инициативу. Преимущество «горняков» было огромным, но моментов до гола Педриньо в девятку почти не было.

Порадовали Рината Леонидовича (Ахметова), который пришел на стадион впервые за 12 лет, хотя особой радости там не было, все-таки похороны... Радует, что Луческу увидел на небесах победную игру «Шахтера». Такой АЗ «горняки» просто обязаны проходить, но поздравлять еще рано.

– То есть «Шахтер» еще рано поздравлять с выходом в полуфинал, даже несмотря на 3:0?

– Конечно, рано! Это бразильцы! Если они начнут петь и танцевать самбу (а они всегда это делают), можно и 0:4 проиграть на выезде.

Вы видели начало матча? Бондарь вместо того, чтобы отдать Ризныку, на ровном месте выбил мяч на угловой. После этого началась суматоха, крики друг на друга, Туран он бегал на бровке, руками махал.

После таких ошибок можно из ничего привезти гол и проиграть. Это говорит о том, что Бондарь, как и раньше Кривцов, просто выпадает из игры. Он не уровень «Шахтера»! – сказал Леоненко.