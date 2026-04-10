Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко раскритиковал футболиста, который не соответствует уровню Шахтера
Лига конференций
10 апреля 2026, 14:57
1505
0

Леоненко раскритиковал футболиста, который не соответствует уровню Шахтера

Бывший игрок сборной Украины недоволен выступлением Валерия Бондаря в Лиге конференций

10 апреля 2026, 14:57 |
1505
0
Леоненко раскритиковал футболиста, который не соответствует уровню Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в матче Лиги конференций, а также раскритиковал выступление защитника Валерия Бондаря:

– Виктор Евгеньевич, как вам матч «Шахтер» – «АЗ Алкмаар»?

– Инициативой владел «Шахтер», вопрос был только в том, когда они забьют первый гол. АЗ, эта «автозаправка из Алкмаара», играла по сути на контратаках и отдала инициативу. Преимущество «горняков» было огромным, но моментов до гола Педриньо в девятку почти не было.

Порадовали Рината Леонидовича (Ахметова), который пришел на стадион впервые за 12 лет, хотя особой радости там не было, все-таки похороны... Радует, что Луческу увидел на небесах победную игру «Шахтера». Такой АЗ «горняки» просто обязаны проходить, но поздравлять еще рано.

– То есть «Шахтер» еще рано поздравлять с выходом в полуфинал, даже несмотря на 3:0?

– Конечно, рано! Это бразильцы! Если они начнут петь и танцевать самбу (а они всегда это делают), можно и 0:4 проиграть на выезде.

Вы видели начало матча? Бондарь вместо того, чтобы отдать Ризныку, на ровном месте выбил мяч на угловой. После этого началась суматоха, крики друг на друга, Туран он бегал на бровке, руками махал.

После таких ошибок можно из ничего привезти гол и проиграть. Это говорит о том, что Бондарь, как и раньше Кривцов, просто выпадает из игры. Он не уровень «Шахтера»! – сказал Леоненко.

Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Виктор Леоненко Ринат Ахметов Арда Туран Валерий Бондарь
Николай Тытюк Источник: BLIK
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем