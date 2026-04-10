Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль Шахтера в еврокубках
Игроки «Шахтера» сделали 40-й дубль в еврокубках
Дубль 20-летнего бразильца Алиссона Сантаны в матче с АЗ (3:0) стал 40-м для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 18 раз дончане «выстреливали» дуплетом на своем поле и 22 – в гостях. 20 дублей горняки сделали в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 6 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.
К слову, Алиссон Сантана стал 10-м футболистом оранжево-черных, дважды за игру поражавших ворота соперников более одного раза. Свой премьерный дубль он оформил 10 июля 2025 года в домашнем поединке с финским «Ильвесом» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные дубли Шахтера в еврокубках
|
Дубль
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор дубля
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
03.11.1976
|
КУ
|
1/16
|
Юрий РЕЗНИК
|
Гонвед
|
3:2 (г)
|
5-й
|
28.09.1983
|
КК
|
1/16
|
Сергей МОРОЗОВ
|
Б-1901
|
4:2 (д)
|
10-й
|
25.08.1998
|
КУ
|
КР
|
Геннадий ОРБУ
|
Цюрих
|
3:2 (д)
|
15-й
|
20.10.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
МАТУЗАЛЕМ
|
Селтик
|
3:0 (д)
|
20-й
|
22.10.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Тулуза
|
4:0 (д)
|
25-й
|
20.11.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ВИЛЛИАН
|
Норшелланн
|
5:2 (г)
|
30-й
|
08.12.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ТАЙСОН
|
Брага
|
4:2 (г)
|
35-й
|
05.08.2020
|
ЛЕ
|
1/8
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Вольфсбург
|
3:0 (д)
|
40-й
|
09.04.2026
|
ЛК
|
1/4
|
АЛИССОН САНТАНА
|
АЗ
|
3:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд.
