  Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль Шахтера в еврокубках
Лига конференций
10 апреля 2026, 11:49 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:55
Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль Шахтера в еврокубках

Игроки «Шахтера» сделали 40-й дубль в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine

Дубль 20-летнего бразильца Алиссона Сантаны в матче с АЗ (3:0) стал 40-м для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 18 раз дончане «выстреливали» дуплетом на своем поле и 22 – в гостях. 20 дублей горняки сделали в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 6 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.

К слову, Алиссон Сантана стал 10-м футболистом оранжево-черных, дважды за игру поражавших ворота соперников более одного раза. Свой премьерный дубль он оформил 10 июля 2025 года в домашнем поединке с финским «Ильвесом» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли Шахтера в еврокубках

Дубль

Дата

Ранг

Стадия

Автор дубля

Соперник

Счет

1-й

03.11.1976

КУ

1/16

Юрий РЕЗНИК

Гонвед

3:2 (г)

5-й

28.09.1983

КК

1/16

Сергей МОРОЗОВ

Б-1901

4:2 (д)

10-й

25.08.1998

КУ

КР

Геннадий ОРБУ

Цюрих

3:2 (д)

15-й

20.10.2004

ЛЧ

ГТ

МАТУЗАЛЕМ

Селтик

3:0 (д)

20-й

22.10.2009

ЛЕ

ГТ

ЛУИС АДРИАНУ

Тулуза

4:0 (д)

25-й

20.11.2012

ЛЧ

ГТ

ВИЛЛИАН

Норшелланн

5:2 (г)

30-й

08.12.2016

ЛЕ

ГТ

ТАЙСОН

Брага

4:2 (г)

35-й

05.08.2020

ЛЕ

1/8

ЖУНИОР МОРАЕС

Вольфсбург

3:0 (д)

40-й

09.04.2026

ЛК

1/4

АЛИССОН САНТАНА

АЗ

3:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд.

Дмитрий РИЗНЫК: «Жена сказала: если пропущу гол – домой не приезжать»
БОНДАРЬ: «У Шахтера была двойная мотивация, чтобы порадовать президента»
Шахтер одержал первую крупную победу в Лиге конференций
