Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль Шахтера в еврокубках

Дубль 20-летнего бразильца Алиссона Сантаны в матче с АЗ (3:0) стал 40-м для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 18 раз дончане «выстреливали» дуплетом на своем поле и 22 – в гостях. 20 дублей горняки сделали в Лиге чемпионов, 13 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 6 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.

К слову, Алиссон Сантана стал 10-м футболистом оранжево-черных, дважды за игру поражавших ворота соперников более одного раза. Свой премьерный дубль он оформил 10 июля 2025 года в домашнем поединке с финским «Ильвесом» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли Шахтера в еврокубках

Дубль Дата Ранг Стадия Автор дубля Соперник Счет 1-й 03.11.1976 КУ 1/16 Юрий РЕЗНИК Гонвед 3:2 (г) 5-й 28.09.1983 КК 1/16 Сергей МОРОЗОВ Б-1901 4:2 (д) 10-й 25.08.1998 КУ КР Геннадий ОРБУ Цюрих 3:2 (д) 15-й 20.10.2004 ЛЧ ГТ МАТУЗАЛЕМ Селтик 3:0 (д) 20-й 22.10.2009 ЛЕ ГТ ЛУИС АДРИАНУ Тулуза 4:0 (д) 25-й 20.11.2012 ЛЧ ГТ ВИЛЛИАН Норшелланн 5:2 (г) 30-й 08.12.2016 ЛЕ ГТ ТАЙСОН Брага 4:2 (г) 35-й 05.08.2020 ЛЕ 1/8 ЖУНИОР МОРАЕС Вольфсбург 3:0 (д) 40-й 09.04.2026 ЛК 1/4 АЛИССОН САНТАНА АЗ 3:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд.