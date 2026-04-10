Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер одержал первую крупную победу в Лиге конференций
Лига конференций
10 апреля 2026, 11:42 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:46
252
0

Шахтер одержал первую крупную победу в Лиге конференций

Премьерный разгром в этом турнире горняки отпраздновали в 11-м матче

Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с АЗ (3:0) «Шахтер» одержал первую крупную победу в Лиге конференций. Причем премьерный разгром горняки отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире – в 11-м матче. Ранее наибольшее количество игр на первую викторию с крупным счетом оранжево-черным понадобилось в Кубке кубков – 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные победы Шахтера в еврокубковых турнирах

Турнир

Матч*

Дата

Стадия

Тренер «Шахтера»

Соперник

Счет

Кубок УЕФА

1-й

15.09.1976

1/32

Владимир САЛЬКОВ

Динамо Брл

3:0 (д)

Кубок кубков

3-й

14.09.1983

1/16

Виктор НОСОВ

Б-1901

5:1 (г)

Лига чемпионов

1-й

26.07.2000

КР2

Виктор ПРОКОПЕНКО

Левадия

4:1 (д)

Лига Европы

1-й

20.08.2009

КР4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Сивасспор

3:0 (г)

Лига конференций

11-й

09.04.2026

1/4

Арда ТУРАН

АЗ

3:0 (д)

* начиная с дебюта.

КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Сергей Цыба
Сергей Цыба
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем