Шахтер одержал первую крупную победу в Лиге конференций
Премьерный разгром в этом турнире горняки отпраздновали в 11-м матче
В поединке с АЗ (3:0) «Шахтер» одержал первую крупную победу в Лиге конференций. Причем премьерный разгром горняки отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире – в 11-м матче. Ранее наибольшее количество игр на первую викторию с крупным счетом оранжево-черным понадобилось в Кубке кубков – 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые крупные победы Шахтера в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Матч*
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер «Шахтера»
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок УЕФА
|
1-й
|
15.09.1976
|
1/32
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Динамо Брл
|
3:0 (д)
|
Кубок кубков
|
3-й
|
14.09.1983
|
1/16
|
Виктор НОСОВ
|
Б-1901
|
5:1 (г)
|
Лига чемпионов
|
1-й
|
26.07.2000
|
КР2
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Левадия
|
4:1 (д)
|
Лига Европы
|
1-й
|
20.08.2009
|
КР4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Сивасспор
|
3:0 (г)
|
Лига конференций
|
11-й
|
09.04.2026
|
1/4
|
Арда ТУРАН
|
АЗ
|
3:0 (д)
* начиная с дебюта.
КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
