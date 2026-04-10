В поединке с АЗ (3:0) «Шахтер» одержал первую крупную победу в Лиге конференций. Причем премьерный разгром горняки отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире – в 11-м матче. Ранее наибольшее количество игр на первую викторию с крупным счетом оранжево-черным понадобилось в Кубке кубков – 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные победы Шахтера в еврокубковых турнирах

Турнир Матч* Дата Стадия Тренер «Шахтера» Соперник Счет Кубок УЕФА 1-й 15.09.1976 1/32 Владимир САЛЬКОВ Динамо Брл 3:0 (д) Кубок кубков 3-й 14.09.1983 1/16 Виктор НОСОВ Б-1901 5:1 (г) Лига чемпионов 1-й 26.07.2000 КР2 Виктор ПРОКОПЕНКО Левадия 4:1 (д) Лига Европы 1-й 20.08.2009 КР4 Мирча ЛУЧЕСКУ Сивасспор 3:0 (г) Лига конференций 11-й 09.04.2026 1/4 Арда ТУРАН АЗ 3:0 (д)

* начиная с дебюта.

КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.