Арда Туран отпраздновал юбилейную победу в еврокубке
Турецкий тренер одержал 10-ю победу в еврокубках во главе «Шахтера»
В матче с АЗ (3:0) Арда Туран отпраздновал 10-ю викторию в еврокубках во главе «Шахтера». Турецкий наставник дончан стал 13-м тренером украинских команд, достигшим этого рубежа, в том числе 4-м после Мирчи Луческу, Паулу Фонсеки и Хуанде Рамоса из дальнего зарубежья. Под руководством юбиляра горняки одержали. 7 побед в Лиге конференций и 3 – в Лиге Европы.
К слову, в поединке с АЗ Туран отметил еще один юбилей, проведя 40-й матч на посту главного тренера оранжево-черных (ЧУ – 21, КУ – 2, ЕК – 17). Ведомый турецким наставником «Шахтер» одержал в общей сложности 26 побед, 10 встреч завершил вничью, 4 проиграл, 85 мячей забил, 26 пропустил.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее количество побед в еврокубках
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
КК
|
СК
|
1.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
70
|
45
|
14
|
|
9
|
2
|
2.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (60), Динамо (8)
|
69
|
43
|
25
|
1
|
|
|
3.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Карпаты (2), Металлист (52),
|
38
|
1
|
36
|
|
1
|
|
|
|
Днепр (25)
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
16
|
8
|
8
|
|
|
|
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
16
|
7
|
9
|
|
|
|
6.
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
Днепр
|
15
|
3
|
12
|
|
|
|
7.
|
Хуанде РАМОС
|
Днепр
|
14
|
|
14
|
|
|
|
8.
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Черноморец (12), Шахтер (18)
|
12
|
6
|
3
|
|
3
|
|
9.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (3), Мариуполь (2),
|
11
|
|
11
|
|
|
|
|
|
Ворскла (6)
|
|
|
|
|
|
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
11
|
4
|
7
|
|
|
|
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
11
|
2
|
9
|
|
|
|
12.
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
10
|
9
|
1
|
|
|
|
|
Арда ТУРАН
|
Шахтер
|
10
|
-
|
3
|
7
|
|
