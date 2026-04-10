Арда Туран отпраздновал юбилейную победу в еврокубке

В матче с АЗ (3:0) Арда Туран отпраздновал 10-ю викторию в еврокубках во главе «Шахтера». Турецкий наставник дончан стал 13-м тренером украинских команд, достигшим этого рубежа, в том числе 4-м после Мирчи Луческу, Паулу Фонсеки и Хуанде Рамоса из дальнего зарубежья. Под руководством юбиляра горняки одержали. 7 побед в Лиге конференций и 3 – в Лиге Европы.

К слову, в поединке с АЗ Туран отметил еще один юбилей, проведя 40-й матч на посту главного тренера оранжево-черных (ЧУ – 21, КУ – 2, ЕК – 17). Ведомый турецким наставником «Шахтер» одержал в общей сложности 26 побед, 10 встреч завершил вничью, 4 проиграл, 85 мячей забил, 26 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее количество побед в еврокубках