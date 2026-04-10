10 апреля 2026, 11:17 | Обновлено 10 апреля 2026, 11:23
Арда Туран отпраздновал юбилейную победу в еврокубке

Турецкий тренер одержал 10-ю победу в еврокубках во главе «Шахтера»

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с АЗ (3:0) Арда Туран отпраздновал 10-ю викторию в еврокубках во главе «Шахтера». Турецкий наставник дончан стал 13-м тренером украинских команд, достигшим этого рубежа, в том числе 4-м после Мирчи Луческу, Паулу Фонсеки и Хуанде Рамоса из дальнего зарубежья. Под руководством юбиляра горняки одержали. 7 побед в Лиге конференций и 3 – в Лиге Европы.

К слову, в поединке с АЗ Туран отметил еще один юбилей, проведя 40-й матч на посту главного тренера оранжево-черных (ЧУ – 21, КУ – 2, ЕК – 17). Ведомый турецким наставником «Шахтер» одержал в общей сложности 26 побед, 10 встреч завершил вничью, 4 проиграл, 85 мячей забил, 26 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры украинских клубов, одержавшие наибольшее количество побед в еврокубках

Тренер

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

КК

СК

1.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

70

45

14

9

2

2.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (60), Динамо (8)

69

43

25

1

3.

Мирон МАРКЕВИЧ

Карпаты (2), Металлист (52),

38

1

36

1

Днепр (25)

4.

Юрий СЕМИН

Динамо

16

8

8

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

16

7

9

6.

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

Днепр

15

3

12

7.

Хуанде РАМОС

Днепр

14

14

8.

Виктор ПРОКОПЕНКО

Черноморец (12), Шахтер (18)

12

6

3

3

9.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (3), Мариуполь (2),

11

11

Ворскла (6)

Сергей РЕБРОВ

Динамо

11

4

7

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

11

2

9

12.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

10

9

1

Арда ТУРАН

Шахтер

10

-

3

7

Дмитрий РИЗНЫК: «Жена сказала: если пропущу гол – домой не приезжать»
БОНДАРЬ: «У Шахтера была двойная мотивация, чтобы порадовать президента»
Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль Шахтера в еврокубках
цифры и факты Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шахтер - АЗ Алкмаар
