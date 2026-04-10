Туран оценил приезд Ахметова на матч команды в Лиге конференций

Наставник Шахтера Арда Туран рад, что президент клуба Ринат Ахметов нашел возможность посетить четвертьфинальный матч Лиги конференций против АЗ (3:0).

«Я говорил, что Шахтеру важно быть одной семьей. И важно, чтобы лидер семьи был рядом с нами. Ахметов – невероятный человек, который обеспечиваает команду всем необходимым».

«Он отдает этому клубу все», – сказал Туран.