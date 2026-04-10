Туран оценил приезд Ахметова на матч команды в Лиге конференций
Тренер оценил присутствие президента клуба
Наставник Шахтера Арда Туран рад, что президент клуба Ринат Ахметов нашел возможность посетить четвертьфинальный матч Лиги конференций против АЗ (3:0).
«Я говорил, что Шахтеру важно быть одной семьей. И важно, чтобы лидер семьи был рядом с нами. Ахметов – невероятный человек, который обеспечиваает команду всем необходимым».
«Он отдает этому клубу все», – сказал Туран.
🧡 Арда Туран – про приїзд Ріната Ахметова на гру Ліги конференцій та емоції після перемоги над «АЗ Алкмар» ⚔️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2026
🎙 «Якщо ми розслабимося в другому матчі, то будемо розгромленими»#Shakhtar #UECL #ШахтарАЗ pic.twitter.com/qc6HFNvYL5
