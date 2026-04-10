Андрей ЯРМОЛЕНКО – о поражении от Карпат и возвращении в сборную Украины

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение своей команды от львовских «Карпат» (0:1), возвращение в сборную Украины и возможное завершение карьеры после сезона 2025/26:

– Возможно, не все сложилось в игре с «Карпатами», но моменты у тебя были.

– Один был, перед заменой.

– Борьба продолжается, но предстоит еще много матчей. Как ты смотришь на перспективы?

– Неудачи случаются. Самое главное – делать выводы и двигаться дальше. Будем работать.

Считаю, что эту игру проиграли по делу. С первых минут не было правильной агрессии, пропустили мяч, а потом уже тяжело догонять. Надо отдать должное «Карпатам» – хорошо сыграли против нас.

И все было в наших руках. Надо было забивать, и тогда была бы другая игра.

– Сейчас все считают твои голы в лиге, но у тебя всегда есть свой подход. Есть ли такая цель (побить рекорд Максима Шацких)? Пять мячей – это не так мало, но все же достаточно много.

– Слушайте, мое мнение по этому поводу не изменилось. Пока я играю в футбол, я хочу получать удовольствие, приносить прежде всего пользу команде.

Забивать – ну, конечно, это всегда приятно. Выйдет забивать в следующих матчах – буду доволен. Не получится, но команда будет побеждать – тоже буду доволен. У меня подход такой, и он не изменился.

– Важна твоя роль старшего товарища по отношению к ребятам. Ты даже пошутил, что Михавко самый стильный.

– Ну, это я так, пошутил, вы правильно сказали. Самое главное – чтобы он просто потом не посмотрел, что я сказал на камеру, кто самый стильный.

– Но сделает свои выводы?

– Будто добавляет понемногу, но не мне об этом судить, сразу говорю.

– Важно, что ты, как старший товарищ, всегда добавляешь харизмы в раздевалке, чувствуешь эту свою важность, кроме того, что ты атакующий игрок, повсюду работающий на поле.

– Я стараюсь помогать молодым футболистам. А если они подходят что-то спрашивают, им что-то интересно – конечно, я всегда стараюсь помогать. Самое главное – им не мешать.

– Мы все расстроены игрой сборной...

– Конечно, что расстроены. Думаю, все болельщики хотели видеть сборную на ЧМ, но что поделаешь, это футбол.

– С болельщиками общался – все прям требуют твоего возвращения, говорят: «Не хватает команде харизмы».

– Ну, слушайте, харизма была в игре с «Карпатами» – и что-то изменилось? Потому это такое. Был бы я в сборной – возможно, тоже проиграли бы.

Всегда легко говорить, когда ты проиграл, не хватало того или иного, тактики или настроя. Так всегда будет. Классно говорить после свистка. Тот, кто умеет делать какой-то анализ еще до свистка и говорить, чего не хватит – это уже немного другое.

– Во всяком случае, твоя карьера продолжается, ты никаких заявлений не делал, потому надежда остается у нас всех.

– Хочешь какой-нибудь эксклюзив от меня? (смеется – прим). Вы все услышите в конце сезона, – сказал Ярмоленко.