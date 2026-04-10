Андрей ЯРМОЛЕНКО – о поражении от Карпат и возвращении в сборную Украины
Вингер киевского «Динамо» поделился мнением о неудаче в Премьер-лиге и игре команды Реброва
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение своей команды от львовских «Карпат» (0:1), возвращение в сборную Украины и возможное завершение карьеры после сезона 2025/26:
– Возможно, не все сложилось в игре с «Карпатами», но моменты у тебя были.
– Один был, перед заменой.
– Борьба продолжается, но предстоит еще много матчей. Как ты смотришь на перспективы?
– Неудачи случаются. Самое главное – делать выводы и двигаться дальше. Будем работать.
Считаю, что эту игру проиграли по делу. С первых минут не было правильной агрессии, пропустили мяч, а потом уже тяжело догонять. Надо отдать должное «Карпатам» – хорошо сыграли против нас.
И все было в наших руках. Надо было забивать, и тогда была бы другая игра.
– Сейчас все считают твои голы в лиге, но у тебя всегда есть свой подход. Есть ли такая цель (побить рекорд Максима Шацких)? Пять мячей – это не так мало, но все же достаточно много.
– Слушайте, мое мнение по этому поводу не изменилось. Пока я играю в футбол, я хочу получать удовольствие, приносить прежде всего пользу команде.
Забивать – ну, конечно, это всегда приятно. Выйдет забивать в следующих матчах – буду доволен. Не получится, но команда будет побеждать – тоже буду доволен. У меня подход такой, и он не изменился.
– Важна твоя роль старшего товарища по отношению к ребятам. Ты даже пошутил, что Михавко самый стильный.
– Ну, это я так, пошутил, вы правильно сказали. Самое главное – чтобы он просто потом не посмотрел, что я сказал на камеру, кто самый стильный.
– Но сделает свои выводы?
– Будто добавляет понемногу, но не мне об этом судить, сразу говорю.
– Важно, что ты, как старший товарищ, всегда добавляешь харизмы в раздевалке, чувствуешь эту свою важность, кроме того, что ты атакующий игрок, повсюду работающий на поле.
– Я стараюсь помогать молодым футболистам. А если они подходят что-то спрашивают, им что-то интересно – конечно, я всегда стараюсь помогать. Самое главное – им не мешать.
– Мы все расстроены игрой сборной...
– Конечно, что расстроены. Думаю, все болельщики хотели видеть сборную на ЧМ, но что поделаешь, это футбол.
– С болельщиками общался – все прям требуют твоего возвращения, говорят: «Не хватает команде харизмы».
– Ну, слушайте, харизма была в игре с «Карпатами» – и что-то изменилось? Потому это такое. Был бы я в сборной – возможно, тоже проиграли бы.
Всегда легко говорить, когда ты проиграл, не хватало того или иного, тактики или настроя. Так всегда будет. Классно говорить после свистка. Тот, кто умеет делать какой-то анализ еще до свистка и говорить, чего не хватит – это уже немного другое.
– Во всяком случае, твоя карьера продолжается, ты никаких заявлений не делал, потому надежда остается у нас всех.
– Хочешь какой-нибудь эксклюзив от меня? (смеется – прим). Вы все услышите в конце сезона, – сказал Ярмоленко.
