  Тренер АЗ: «Если мы заблокируем Шахтер...»
09 апреля 2026, 16:23 |
229
1

Тренер АЗ: «Если мы заблокируем Шахтер...»

Ле Рой Эхтельд поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги конференций

09 апреля 2026, 16:23 |
229
1 Comments
Тренер АЗ: «Если мы заблокируем Шахтер...»
Временный главный тренер нидерландского «АЗ» Ле Рой Эхтельд поделился своими ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги конференций против донецкого «Шахтера»:

«Мы ежедневно работаем над тем, как компенсировать отсутствие некоторых футболистов, но хотим побеждать в каждом матче. Следующий матч – всегда для нас самый важный

«Шахтер»? Это хорошая команда, которая иногда может допускать ошибки в обороне, но с мячом они очень сильны. Я надеюсь, что мы будем владеть мячом и хорошо защищаться. Если мы заблокируем «Шахтер» на их половине поля и будем там очень агрессивны, для нас появятся свободные зоны, а это им не нравится. Мы очень хорошо это делали в Праге».

Матч «Шахтер» – АЗ состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Голандські автобусники мріють.
