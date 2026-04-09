«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко

УАФ опубликовала переговоры арбитров скандального матча между Динамо и Карпатами, в котором арбитр после длительного просмотра VAR не засчитал гол форварда киевлян Матвея Пономаренко.

Много вопросов вызвала причина отмены гола, а именно тот факт, что вратарь Карпат «контролировал мяч», когда Пономаренко его выбил.

Как раз арбитр VAR подсказал главному судье по поводу контроля мяча. Интересно, что Матвей мог еще и желтую карточку получить.

«Мяч между рук вратаря. Можно сказать, что это контроль. И потом форвард дотронулся но руки вратаря. Желтая карточка? Нет, на карточку это не тянет», – подсказали главному рефери.

Динамо проиграло матч УПЛ со счетом 0:1.