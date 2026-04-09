Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 16:05 | Обновлено 09 апреля 2026, 16:35
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко

Матвей мог еще и желтую получить

09 апреля 2026, 16:05 | Обновлено 09 апреля 2026, 16:35
1526
4 Comments
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

УАФ опубликовала переговоры арбитров скандального матча между Динамо и Карпатами, в котором арбитр после длительного просмотра VAR не засчитал гол форварда киевлян Матвея Пономаренко.

Много вопросов вызвала причина отмены гола, а именно тот факт, что вратарь Карпат «контролировал мяч», когда Пономаренко его выбил.

Как раз арбитр VAR подсказал главному судье по поводу контроля мяча. Интересно, что Матвей мог еще и желтую карточку получить.

«Мяч между рук вратаря. Можно сказать, что это контроль. И потом форвард дотронулся но руки вратаря. Желтая карточка? Нет, на карточку это не тянет», – подсказали главному рефери.

Динамо проиграло матч УПЛ со счетом 0:1.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты Матвей Пономаренко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ну не зафіксував він той мяч 
Ответить
+1
мали дату червону домчаку і крім голу призначити щей пенальті
Ответить
+1
Так выходит красную карточку нужно отменить!!! Удаление было за две жёлтые. 
Ответить
0
выбивание мяча из рук вратаря во вратарской и нет желтой? в футболе правила поменяли? да и какой контроль если по стоп кадру видно что левая рука ещё не касается мяча во время удара по нему ногой нападающим
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем