Кто обслужит матч ЛНЗ – Шахтер? Назначения арбитров на игры 23 тура УПЛ

Стали известны списки всех судейских бригад, которые будут работать на матчах 23-го тура Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

10 апреля (пятница)

Полтава – Полесье. 13:00. Арбитр – Новохатный В.В. (Черкассы), арбитр VAR – Заброда К.В. (Киев).

Рух – Колос. 18:00. Арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса), арбитр VAR – Резников Д.М. (Каменское).

11 апреля (суббота)

Карпаты – Александрия. 13:00. Арбитр – Балакин М.О. (Киевская обл.), Арбитр VAR – Омельченко О.В. (Славянск).

Металлист 1925 – Динамо. 15:30. Арбитр – Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR – Евтухов Д.Ю. (Днепр).

Верес – Оболонь. 18:00. Арбитр – Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR – Коваленко А.А. (Полтава).

12 апреля (воскресенье)

Кудровка – Кривбасс. 13:00. Арбитр – Кальонов О.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR – Афанасьев О.О. (Харьков).

Заря – Эпицентр. 15:30. Арбитр – Михайлюк А.В. (Киев), Арбитр VAR – Романов В.М. (Днепр).

13 апреля (понедельник)

ЛНЗ – Шахтер. 13:00. Арбитр – Шандор О.А. (Львов), арбитр VAR – Копиевский В.В. (Кропивницкий).