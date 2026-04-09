  4. Кто обслужит матч ЛНЗ – Шахтер? Назначения арбитров на игры 23 тура УПЛ
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 14:38 |
Кто обслужит матч ЛНЗ – Шахтер? Назначения арбитров на игры 23 тура УПЛ

Александр Шандор обслужит центральный матч 23 тура УПЛ

09 апреля 2026, 14:38 |
Кто обслужит матч ЛНЗ – Шахтер? Назначения арбитров на игры 23 тура УПЛ
УАФ

Стали известны списки всех судейских бригад, которые будут работать на матчах 23-го тура Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

10 апреля (пятница)

  • Полтава – Полесье. 13:00. Арбитр – Новохатный В.В. (Черкассы), арбитр VAR – Заброда К.В. (Киев).
  • Рух – Колос. 18:00. Арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса), арбитр VAR – Резников Д.М. (Каменское).

11 апреля (суббота)

  • Карпаты – Александрия. 13:00. Арбитр – Балакин М.О. (Киевская обл.), Арбитр VAR – Омельченко О.В. (Славянск).
  • Металлист 1925 – Динамо. 15:30. Арбитр – Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR – Евтухов Д.Ю. (Днепр).
  • Верес – Оболонь. 18:00. Арбитр – Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR – Коваленко А.А. (Полтава).

12 апреля (воскресенье)

  • Кудровка – Кривбасс. 13:00. Арбитр – Кальонов О.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR – Афанасьев О.О. (Харьков).
  • Заря – Эпицентр. 15:30. Арбитр – Михайлюк А.В. (Киев), Арбитр VAR – Романов В.М. (Днепр).

13 апреля (понедельник)

  • ЛНЗ – Шахтер. 13:00. Арбитр – Шандор О.А. (Львов), арбитр VAR – Копиевский В.В. (Кропивницкий).
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 22 16 2 4 33 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 50
2 Шахтер Донецк 21 15 5 1 51 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 50
3 Полесье 22 13 4 5 37 - 15 10.04.26 13:00 Полтава - Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 43
4 Динамо Киев 22 12 5 5 49 - 24 11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 41
5 Металлист 1925 21 9 8 4 24 - 13 11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 35
6 Кривбасс 22 9 7 6 33 - 31 12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 34
7 Колос Ковалевка 22 8 9 5 20 - 20 10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 33
8 Заря 21 7 8 6 30 - 27 12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 29
9 Карпаты Львов 22 7 8 7 30 - 26 11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 29
10 Оболонь 22 6 7 9 20 - 36 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 25
11 Верес 21 5 8 8 17 - 25 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 23
12 Эпицентр 22 7 2 13 26 - 35 12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 23
13 Кудровка 22 5 6 11 24 - 36 12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 21
14 Рух Львов 22 6 1 15 16 - 35 10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 19
15 Александрия 22 2 6 14 17 - 43 11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 12
16 Полтава 22 2 4 16 19 - 56 10.04.26 13:00 Полтава - Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 10
Шандор теж один з продажних арбітрів. Але в цьому матчі може статися парадокс: він може, за підтримки Суркіса, топити ЛНЗ, бо той догнати, теоретично, ще можна.
