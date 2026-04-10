Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что президент УАФ не интересуется делами судейства в Украине и не следит за ситуацией.

«Ситуация с судейством такая, что Шевченко вообще все равно. Он ни арбитров не знает, ни 90% матчей дже не смотрит. У него другие интересы, а некоторые люди прикрываются его именем и делают свои дела».

«И арбитры у нас решают, что правильно, а что – нет. И жаль, что Шевченко ничего не решает. Он не знает, что происходит, и редко бывает в Украине», – сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Шевченко после недавних скандалов с ошибками арбитров решил организовать встречу с клубами УПЛ.