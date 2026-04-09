Испания09 апреля 2026, 13:03 |
380
0
Звезда Барселоны получил предложение из Саудовской Аравии. Он дал ответ
Дани Ольмо попал на радары «Аль-Кадисии»
Испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо привлекает внимание «Аль-Кадисии». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 27-летний футболист получил предложение из Саудовской Аравии – ему предложили зарплату в размере 95 миллионов в евро в год, но он отказался от трансфера.
В текущем сезоне на счету дани Ольмо 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться восьмью забитыми мячами и восьмью ассистами.
Ранее легенда «Барселоны» разнес арбитра после фиаско против «Атлетико».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Комментарии 0
