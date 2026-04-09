  4. Звезда Барселоны получил предложение из Саудовской Аравии. Он дал ответ
09 апреля 2026, 13:03
Звезда Барселоны получил предложение из Саудовской Аравии. Он дал ответ

Дани Ольмо попал на радары «Аль-Кадисии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо привлекает внимание «Аль-Кадисии». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 27-летний футболист получил предложение из Саудовской Аравии – ему предложили зарплату в размере 95 миллионов в евро в год, но он отказался от трансфера.

В текущем сезоне на счету дани Ольмо 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться восьмью забитыми мячами и восьмью ассистами.

Ранее легенда «Барселоны» разнес арбитра после фиаско против «Атлетико».

Даниил Кирияка Источник: Sport.es
