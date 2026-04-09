ФОТО. Звезда Баварии уникален даже вне поля: отказался от спонсоров
Майкл Олисе – необычный футболист
Вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе снова оказался в центре внимания – и не только из-за своей игры.
Как сообщают зарубежные СМИ, 24-летний футболист проводит всю свою карьеру без какого-либо контракта со спортивными брендами – случай, который практически не встречается в современном футболе.
Несмотря на то, что Олисе выходит на поле в бутсах Nike, у него нет ни одного рекламного соглашения. По информации источников, это его осознанный выбор – игрок не заинтересован в коммерческих контрактах.
С учетом стремительного роста популярности француза и его маркетингового потенциала, такая позиция выглядит еще более необычно.
В соцсетях эта тема вызвала активное обсуждение среди фанатов. Один из пользователей написал:
«Он такой еще со времен «Кристал Пэлас». Ему не нужны деньги – он тихий парень, и его футбол говорит сам за себя. Самый уникальный игрок, которого мы видели».
Впрочем, не все согласны с этим мнением. Другие фанаты отмечают, что отказ от контрактов не означает полное равнодушие к стилю:
«Говорят, ему все равно на деньги, но он все равно выходит в дорогих вещах каждый день».
В любом случае, Олисе уже сейчас выделяется не только игрой, но и своим подходом к карьере – и это лишь добавляет интереса к его персоне.
🚨 Michael Olise has gone his entire career without an equipment sponsor — something almost unheard of in modern football. ❌😳— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 8, 2026
Despite wearing Nike boots, the Frenchman has no endorsement deal, and reports suggest it’s entirely by choice.
