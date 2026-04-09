  ФОТО. Звезда Баварии уникален даже вне поля: отказался от спонсоров
09 апреля 2026, 03:28 | Обновлено 09 апреля 2026, 03:34
ФОТО. Звезда Баварии уникален даже вне поля: отказался от спонсоров

Майкл Олисе – необычный футболист

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе снова оказался в центре внимания – и не только из-за своей игры.

Как сообщают зарубежные СМИ, 24-летний футболист проводит всю свою карьеру без какого-либо контракта со спортивными брендами – случай, который практически не встречается в современном футболе.

Несмотря на то, что Олисе выходит на поле в бутсах Nike, у него нет ни одного рекламного соглашения. По информации источников, это его осознанный выбор – игрок не заинтересован в коммерческих контрактах.

С учетом стремительного роста популярности француза и его маркетингового потенциала, такая позиция выглядит еще более необычно.

В соцсетях эта тема вызвала активное обсуждение среди фанатов. Один из пользователей написал:

«Он такой еще со времен «Кристал Пэлас». Ему не нужны деньги – он тихий парень, и его футбол говорит сам за себя. Самый уникальный игрок, которого мы видели».

Впрочем, не все согласны с этим мнением. Другие фанаты отмечают, что отказ от контрактов не означает полное равнодушие к стилю:

«Говорят, ему все равно на деньги, но он все равно выходит в дорогих вещах каждый день».

В любом случае, Олисе уже сейчас выделяется не только игрой, но и своим подходом к карьере – и это лишь добавляет интереса к его персоне.

По теме:
ФОТО. Экс-девушка экс-звезды Барселоны разделась. Огненные снимки в бикини
ФОТО. Звезду Милана бросила девушка: все из-за дейтинг-приложения
ФОТО. Он играл в АПЛ – теперь спасает клуб с самого дна футбола
Максим Лапченко Источник: Topskills Sports UK
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Футбол | 08 апреля 2026, 23:55 10
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю

Команда Энрике без труда выигрывает первый матч 1/4 финала

Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Футбол | 08 апреля 2026, 07:00 6
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста

Рюдигер покинет клуб летом

Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Футбол | 08.04.2026, 08:13
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
Футбол | 09.04.2026, 00:32
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Футбол | 08.04.2026, 08:20
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Популярные новости
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 33
Волейбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 19
Олимпийские игры
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 40
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 18
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 47
Футбол
