Космический уровень. Сарапий назвал тренеров, с которыми хотел бы работать
Сарапий мечтает сыграть под руководством Анчелотти или Гвардиолы
Защитник «Полесья» и сборной Украины Эдуард Сарапий назвал лучших тренеров мира и цель в команде житомирян.
– Если бы мог выбрать любого тренера в мире, с кем бы хотел работать?
– Меня наш тренер устраивает! Но если говорить глобально, то, наверное, Карло Анчелотти. И еще Пеп Гвардиола – у него понимание игры на космическом уровне.
– Если говорить о будущем – какая у тебя футбольная мечта?
– Выиграть с «Полесьем» трофей – Кубок Украины или чемпионат. Я очень этого хочу, потому что клуб делает для этого все возможное.
Эдуард Сарапий играет в составе «волков» с лета 2024 года. В этом сезоне он провел за клуб 29 матчей и забил два гола.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большой успех команды Компани на чужом поле
Украинец может вернуться в начале следующего сезона