  4. Космический уровень. Сарапий назвал тренеров, с которыми хотел бы работать
08 апреля 2026, 23:08
Защитник «Полесья» и сборной Украины Эдуард Сарапий назвал лучших тренеров мира и цель в команде житомирян.

– Если бы мог выбрать любого тренера в мире, с кем бы хотел работать?

– Меня наш тренер устраивает! Но если говорить глобально, то, наверное, Карло Анчелотти. И еще Пеп Гвардиола – у него понимание игры на космическом уровне.

– Если говорить о будущем – какая у тебя футбольная мечта?

– Выиграть с «Полесьем» трофей – Кубок Украины или чемпионат. Я очень этого хочу, потому что клуб делает для этого все возможное.

Эдуард Сарапий играет в составе «волков» с лета 2024 года. В этом сезоне он провел за клуб 29 матчей и забил два гола.

