Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа определили трех виновных игроков его команды в поражении от «Баварии» 1:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В составе «сливочных» голом отличился Килиан Мбаппе, у «Баварии» забивали Диас и Кейн.

По информации источника, 43-летний специалист виновными в поражении видит испанских защитников Дина Хейсена и Альваро Каррераса и полузащитник Тиаго Питарха.

Ранее Альваро Арбелоа осудил решение арбитра в матче с «Баварией».