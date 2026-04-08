  4. Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии

В Мадриде недовольны действиями некоторых футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа определили трех виновных игроков его команды в поражении от «Баварии» 1:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В составе «сливочных» голом отличился Килиан Мбаппе, у «Баварии» забивали Диас и Кейн.

По информации источника, 43-летний специалист виновными в поражении видит испанских защитников Дина Хейсена и Альваро Каррераса и полузащитник Тиаго Питарха.

Ранее Альваро Арбелоа осудил решение арбитра в матче с «Баварией».

По теме:
Неутешительная статистика каталонцев. Как Барселона с Атлетико в ЛЧ играла
Хитрый план Симеоне на матч с Барселоной. Ямаль под прицелом
Туран выбрал между Атлетико и Барселоной в Лиге чемпионов
Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Бавария Альваро Арбелоа Тиаго Питарх Альваро Каррерас Дин Хейсен
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Футбол | 07 апреля 2026, 23:57 56
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде

Большой успех команды Компани на чужом поле

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 08 апреля 2026, 17:55 53
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ

Харьковчане просят честное судейство

ВЕРНИДУБ: «У украинских клубов нет столько денег, как в Азербайджане»
Футбол | 08.04.2026, 20:21
ВЕРНИДУБ: «У украинских клубов нет столько денег, как в Азербайджане»
ВЕРНИДУБ: «У украинских клубов нет столько денег, как в Азербайджане»
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Бокс | 08.04.2026, 07:32
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08.04.2026, 09:59
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Все потому, что никак не могут понять, что игроки обороны важнее атакующих.
Набирают звёзд дорогущих, стоящих десятки миллионов.
Да, они забивают много, но они забивают ровно столько, сколько  моментов наиграла команда.
И не было бы, например Мбаппе, голы забил бы кто то другой.
Что толку от его  голов, если команда забила всего  64? Так она   без него примерно столько же забивала.
Але ж він сам поставив їх в склад, значить сам і винний.
