Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
В Мадриде недовольны действиями некоторых футболистов
Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа определили трех виновных игроков его команды в поражении от «Баварии» 1:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В составе «сливочных» голом отличился Килиан Мбаппе, у «Баварии» забивали Диас и Кейн.
По информации источника, 43-летний специалист виновными в поражении видит испанских защитников Дина Хейсена и Альваро Каррераса и полузащитник Тиаго Питарха.
Ранее Альваро Арбелоа осудил решение арбитра в матче с «Баварией».
Набирают звёзд дорогущих, стоящих десятки миллионов.
Да, они забивают много, но они забивают ровно столько, сколько моментов наиграла команда.
И не было бы, например Мбаппе, голы забил бы кто то другой.
Что толку от его голов, если команда забила всего 64? Так она без него примерно столько же забивала.