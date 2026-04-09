  Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»

Тренер – о матче «Шахтер» – АЗ

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче между «Шахтером» и АЗ.

– Мирон Богданович, какой игры вы ожидаете от «Шахтера» в поединке с АЗ?

– Хотелось бы увидеть со стороны украинской команды агрессивный футбол. Соперник сильный, поэтому ему нельзя давать спокойно дышать. Необходимо быстро перемещать мяч и нестандартно действовать у ворот соперника, что, в принципе, «Шахтер» умеет делать.

Как бы то ни было, но это считается домашний матч, здесь нужно постараться забить и не один мяч. При этом не забывать об обороне, поскольку АЗ качественно действует на контратаках.

– На бумаге у кого-то есть преимущество?

– Я считаю, что по индивидуальностям украинская команда выглядит качественнее. Но как это повлияет на командную игру, вопрос. Тем не менее, я уверен, что у «Шахтера» есть неплохие шансы пройти этого соперника.

– «Горняки» трижды за историю встречались с АЗ и ни разу не побеждали. Это не беда?

– Это были разные команды, и это совсем другая история, поэтому на данный фактор я бы не обращал внимания.

