Руслан Ротань надеется на быстрое возвращение защитника сборной Украины

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал кадровую ситуацию в команде после сенсационной потери очков в матче 22-го тура против ровенского «Вереса» (1:1).

Наставник «волков» признался, что надеется на быстрое возвращение в строй защитника сборной Украины Бориса Крушинского, который из-за травмы был вынужден покинуть расположение «сине-желтых».

«Крушинский травмировался в сборной, к сожалению, есть повреждение мышцы, поэтому он лечится на данный момент. Надеемся, что через неделю он будет в строю.

Томер Йосефи сейчас не с командой, он уехал на операцию. В связи с боевыми действиями, которые продолжаются в Израиле – имею в виду ракетные обстрелы – он не смог сделать операцию. Поэтому сейчас находится сейчас на лечении дома, его пока нет с коллективом.

Тейлор только неделю работает в общей группе, после столь тяжелой травмы ему нужно набирать в тренировочном процессе, в физическом плане. Поэтому он еще не готов к основной обойме, потому что очень велик риск повторно травмировать игрока», – рассказал Ротань.

После 22 сыгранных туров житомирский клуб набрал 43 балла и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. В следующем матче «Полесье» сыграет против «Полтавы» (10 апреля).