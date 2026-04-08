Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 апреля 2026, 12:01
Руслан Ротань надеется на быстрое возвращение защитника сборной Украины

Борис Крушинский был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал кадровую ситуацию в команде после сенсационной потери очков в матче 22-го тура против ровенского «Вереса» (1:1).

Наставник «волков» признался, что надеется на быстрое возвращение в строй защитника сборной Украины Бориса Крушинского, который из-за травмы был вынужден покинуть расположение «сине-желтых».

«Крушинский травмировался в сборной, к сожалению, есть повреждение мышцы, поэтому он лечится на данный момент. Надеемся, что через неделю он будет в строю.

Томер Йосефи сейчас не с командой, он уехал на операцию. В связи с боевыми действиями, которые продолжаются в Израиле – имею в виду ракетные обстрелы – он не смог сделать операцию. Поэтому сейчас находится сейчас на лечении дома, его пока нет с коллективом.

Тейлор только неделю работает в общей группе, после столь тяжелой травмы ему нужно набирать в тренировочном процессе, в физическом плане. Поэтому он еще не готов к основной обойме, потому что очень велик риск повторно травмировать игрока», – рассказал Ротань.

После 22 сыгранных туров житомирский клуб набрал 43 балла и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. В следующем матче «Полесье» сыграет против «Полтавы» (10 апреля).

По теме:
Бывший лидер Шахтера попрощался с Луческу: «Повзрослел с вами»
Названы лучший тренер, игрок и символическая сборная 22 тура Премьер-лиги
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сразу видно, что это уже другая команда»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Футбол | 08 апреля 2026, 07:00 4
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста

Рюдигер покинет клуб летом

ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07 апреля 2026, 18:25 32
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон

Футболист разогнался на автомобиле до 245 километров в час

Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Волейбол | 07.04.2026, 15:02
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08.04.2026, 08:46
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Бразильский футболист Шахтера сообщил, что готов играть за сборную Украины
Футбол | 08.04.2026, 10:21
Бразильский футболист Шахтера сообщил, что готов играть за сборную Украины
Бразильский футболист Шахтера сообщил, что готов играть за сборную Украины
Популярные новости
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 5
Футбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 29
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 8
Олимпийские игры
