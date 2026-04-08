Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Испанский журналист: «Нам остается только молиться на Лунина»
Лига чемпионов
08 апреля 2026, 10:27 | Обновлено 08 апреля 2026, 10:28
1353
0

Томас Ронсеро – о противостоянии Реала и Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Лунін

Заместитель главного редактора испанского издания AS Томас Ронсеро поделился мнением по поводу поражения мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).

«В какой-то момент казалось, что Бавария тактически превосходит соперника благодаря своей мощности и прессингу. Но «Реал» очень хорошо восстановился после второго гола. Любая другая команда сломалась бы и пропустила пять мячей. Однако «Реал» показал, что так продолжаться не может, они продемонстрировали гордость, умение прессинговать и отбирать мяч.

Они наткнулись на стену по имени Нойер. Честно говоря, я отдаю Нойеру больше почести, чем Винисиусу и Мбаппе. Два его сейва – это были бы два гола в ворота любого другого вратаря. А еще был момент, когда он отбил мяч в верхнем углу после удара Винисиуса… Мы говорим о трех моментах, которые могли бы закончиться голом.

Объективно говоря и без преувеличения, «Реал» мог забить в этом матче четыре гола. Против «Баварии», нанеся 20 ударов, девять из которых попали в створ ворот... И все равно, забив бы четыре мяча, они бы сказали: «Вы – отличная команда, но мы – «Реал». Но проблема в том, что они теряют ту эффективность, которая была раньше.

Они снова могут найти ее в Мюнхене. Там «Бавария» продолжит рисковать, следуя своему игровому плану. В атаке они – машина. Нам остается только молиться, чтобы Лунин совершал сейвы и чтобы сыграл Менди. Я говорю это не из-за Каррераса, но у парня был не лучший вечер.

С выходом Менди и Милитао в стартовом составе и, прежде всего, с тем свободным пространством, которое будет доступно, даже без Чуамэни, «Реал» будет бороться за победу. В других обстоятельствах я бы сказал, что они проиграли бы, но мадридцы поедут в Мюнхен с шансом, и против этой «Баварии» это многое говорит о «Реале», – цитирует Ронсеро AS.

Ранее журналист Киян Собхани объяснил, почему в «Реале» в восторге Лунина.

По теме:
Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Андрей Лунин
Антон Романенко Источник: AS
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доживут до конца сезона. Судьба известного украинского клуба под вопросом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем