Испанский журналист: «Нам остается только молиться на Лунина»

Заместитель главного редактора испанского издания AS Томас Ронсеро поделился мнением по поводу поражения мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).

«В какой-то момент казалось, что Бавария тактически превосходит соперника благодаря своей мощности и прессингу. Но «Реал» очень хорошо восстановился после второго гола. Любая другая команда сломалась бы и пропустила пять мячей. Однако «Реал» показал, что так продолжаться не может, они продемонстрировали гордость, умение прессинговать и отбирать мяч.

Они наткнулись на стену по имени Нойер. Честно говоря, я отдаю Нойеру больше почести, чем Винисиусу и Мбаппе. Два его сейва – это были бы два гола в ворота любого другого вратаря. А еще был момент, когда он отбил мяч в верхнем углу после удара Винисиуса… Мы говорим о трех моментах, которые могли бы закончиться голом.

Объективно говоря и без преувеличения, «Реал» мог забить в этом матче четыре гола. Против «Баварии», нанеся 20 ударов, девять из которых попали в створ ворот... И все равно, забив бы четыре мяча, они бы сказали: «Вы – отличная команда, но мы – «Реал». Но проблема в том, что они теряют ту эффективность, которая была раньше.

Они снова могут найти ее в Мюнхене. Там «Бавария» продолжит рисковать, следуя своему игровому плану. В атаке они – машина. Нам остается только молиться, чтобы Лунин совершал сейвы и чтобы сыграл Менди. Я говорю это не из-за Каррераса, но у парня был не лучший вечер.

С выходом Менди и Милитао в стартовом составе и, прежде всего, с тем свободным пространством, которое будет доступно, даже без Чуамэни, «Реал» будет бороться за победу. В других обстоятельствах я бы сказал, что они проиграли бы, но мадридцы поедут в Мюнхен с шансом, и против этой «Баварии» это многое говорит о «Реале», – цитирует Ронсеро AS.

