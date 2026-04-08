Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) продолжит выступелния на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (WTA 87). Поединок начнется не рнее 13:00 по Киеву.

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Русе.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Аленой Остапенко, либо с Александрой Эалой.

