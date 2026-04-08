  4. Украина WU-17 – Босния и Герцеговина WU-17. Смотреть онлайн LIVE
344
0

Украина WU-17 – Босния и Герцеговина WU-17. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 апреля в 15:00 матч квалификации Евро-2026 WU-17

08 апреля 2026, 15:41 |
344
0
Украина WU-17 – Босния и Герцеговина WU-17. Смотреть онлайн LIVE
Сборная Украины WU-17 проводит заключительный матч квалификации Евро-2026 WU-17 (Лига B).

8 апреля в 15:00 сыграют Украина WU-17 и Босния и Герцеговина WU-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Людмилы Лемешко выступают в Лиге B во втором раунде квалификации Евро-2026 WU-17.

Ранее Болгария обыграла Боснию (2:0), а Украина и Болгария сыграли вничью (2:2).

Сине-желтой команде нужна победа над Боснией в 2 мяча и больше, чтобы занять первое место и выйти в Лигу A.

Турнирная таблица

Украина WU-17 – Босния и Герцеговина WU-17. Смотреть онлайн LIVE

Николай Степанов
Николай Степанов
