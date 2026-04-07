  4. ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол от Баварии в конце первого тайма
07 апреля 2026, 22:49 | Обновлено 07 апреля 2026, 22:50
Диас забил на 41-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» продолжается первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

По итогам первого тайма счет 0:1 в пользу гостей. Гол в матче на 41-й минуте забил Луис Диас, выведя «Баварию» вперед.

В стартовом составе мадридского клуба вышел Андрей Лунин. Второй матч пары состоится 15 апреля на «Арене Мюнхен».

На предыдущем этапе «Реал» в двух матчах одолел «Манчестер Сити» (5:1), тогда как «Бавария» разгромила «Аталанту» (10:2).

Як пропустив дирявий захист
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
він там не один
Ответить
-1
Ахах,  читаю коментарі тій смішно)) Захист захист, а голкіпер тоді навіщо?? А Ножр як тягнув, то хто був не винен захист??)
Ответить
-2
