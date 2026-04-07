ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол от Баварии в конце первого тайма

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» продолжается первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

По итогам первого тайма счет 0:1 в пользу гостей. Гол в матче на 41-й минуте забил Луис Диас, выведя «Баварию» вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе мадридского клуба вышел Андрей Лунин. Второй матч пары состоится 15 апреля на «Арене Мюнхен».

На предыдущем этапе «Реал» в двух матчах одолел «Манчестер Сити» (5:1), тогда как «Бавария» разгромила «Аталанту» (10:2).

