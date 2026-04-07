УАФ выступила с официальным заявлением. Ушел легендарный тренер...
Ушел из жизни легендарный Мирча Луческу
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола выступила с официальным заявлением после трагической новости – смерти легендарного тренера Мирчи Луческу.
«🕯 На 81-м году жизни, после продолжительной болезни сердца, ушел из жизни Мирча Луческу – выдающийся румынский тренер, который около 20 лет работал в Украине
Луческу возглавлял донецкий «Шахтер» на протяжении 13 сезонов, установив рекорд «горняков» по продолжительности пребывания на посту тренера и количеству матчей (573). За это время «Шахтер» выиграл 22 трофея, в том числе Кубок УЕФА в 2009 году. Кроме того, Мирча был главным тренером киевского «Динамо» в 2020-2023 годах.
На счету Луческу девять титулов в чемпионате Украины, семь побед в Кубке Украины и восемь – в Суперкубке.
УАФ выражает соболезнования родным и близким 🙏», – отмечает пресс-служба УАФ.
