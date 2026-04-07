Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Известно наказание ФИФА для Испании за «Кто не скачет, тот мусульманин»
Товарищеские матчи
Известно наказание ФИФА для Испании за «Кто не скачет, тот мусульманин»

Федерация Испании заплатит штраф или разместит антирасистские лозунги на последующих матчах

Известно наказание ФИФА для Испании за «Кто не скачет, тот мусульманин»
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА выразила недовольство событиями, произошедшими во время товарищеского матча Испания – Египет (0:0) в конце марта. Главный футбольный орган планеты начал дисциплинарное разбирательство против Испанской футбольной федерации.

На игре в пригороде Барселоны болельщики освистали гимн Египта, а вскоре раздались расистские кричалки «Кто не скачет, тот мусульманин».

Дисциплинарный комитет ФИФА, скорее всего, накажет испанцев от штрафа до обязательства размещать антирасистские лозунги на последующих матчах. Не ожидается, что стадион будет закрыт для публики на предстоящих матчах.

сборная Испании по футболу сборная Египта по футболу товарищеские матчи скандал расизм
Руслан Полищук Источник: AS
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
это кстати вклад Украины в мировое культурное наследие.  явно же скопировано.
Теперь не только "Щедрик" а и кричалка "хто не скачет...". 
Пышаюсь!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем