Известно наказание ФИФА для Испании за «Кто не скачет, тот мусульманин»

ФИФА выразила недовольство событиями, произошедшими во время товарищеского матча Испания – Египет (0:0) в конце марта. Главный футбольный орган планеты начал дисциплинарное разбирательство против Испанской футбольной федерации.

На игре в пригороде Барселоны болельщики освистали гимн Египта, а вскоре раздались расистские кричалки «Кто не скачет, тот мусульманин».

Дисциплинарный комитет ФИФА, скорее всего, накажет испанцев от штрафа до обязательства размещать антирасистские лозунги на последующих матчах. Не ожидается, что стадион будет закрыт для публики на предстоящих матчах.