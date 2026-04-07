Известно наказание ФИФА для Испании за «Кто не скачет, тот мусульманин»
Федерация Испании заплатит штраф или разместит антирасистские лозунги на последующих матчах
ФИФА выразила недовольство событиями, произошедшими во время товарищеского матча Испания – Египет (0:0) в конце марта. Главный футбольный орган планеты начал дисциплинарное разбирательство против Испанской футбольной федерации.
На игре в пригороде Барселоны болельщики освистали гимн Египта, а вскоре раздались расистские кричалки «Кто не скачет, тот мусульманин».
Дисциплинарный комитет ФИФА, скорее всего, накажет испанцев от штрафа до обязательства размещать антирасистские лозунги на последующих матчах. Не ожидается, что стадион будет закрыт для публики на предстоящих матчах.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший защитник сборной Украины считает, что круг претендентов на чемпионство сужается
Буковина без Дахновского и Плаксы, но с Шищенко
Теперь не только "Щедрик" а и кричалка "хто не скачет...".
Пышаюсь!