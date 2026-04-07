Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛЧ Спортинг – Арсенал

Обнародованы стартовые составы на четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал».

Поединок примет стадион «Эстадио Жосе Альваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг: Руи Силва, Фреснеда, Диоманде, Инасиу, Араухо, Морита, Симоэш, Гени, Педро Гонсалвеш, Тринкау, Суарес

Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Габриэль, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор, Мадуэке, Троссар, Дьекереш

