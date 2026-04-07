У Месси хотели отобрать победу в Лиге чемпионов
Информация о лишении Месси звания победителя Лиги чемпионов – ложная
Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с испанским клубом – в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.
В сети интернет появилась информация о том, что УЕФА отобрал у звездного аргентинца титул 2006 года, потому что он пропустил финальный матч главного еврокубка против «Арсенала», несмотря на то, что в шести поединках того розыгрыша забил один гол и дважды отдавал результативные передачи.
На самом деле, данная информация является «уткой», так как звание победителя Лиги чемпионов не зависит от выхода игрока на поле в финальном матче турнира.
