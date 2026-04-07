ФОТО. Свитолина вместе со Стаховским открыли падел-клуб в Киеве

Первая ракетка Украины и седьмая ракетка мирового рейтинга WTA Элина Свитолина и известный украинский экс-теннисист Сергей Стаховський открыли падел-клуб в Киеве (SVITO Padel Club).

Праздничный ужин перед открытием состоялся 6 апреля на котором присутствовало много известных личностей: Екатерина Усик, Жан Беленюк, Сергей Жадан и другие.

Клуб расположился на Подоле в хабе Garage и вмещает 7 крытых кортов.

«Это такая мечта. Конечно, мы увлекаемся теннисом, но в последние годы также увлекаемся и паделом. Для нас это классный развлекательный формат. Надеемся, для вас это будет место, где вы сможете сбросить негативную энергию. Будем рады видеть у нас», – сказала Свитолина.

«Мы знаем, что вы думали о теннисе. Как и мы. Не все сразу. Сегодня – это падел», – написала также Элина у себя в Instagram.