Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 апреля 2026, 19:30 | Обновлено 07 апреля 2026, 19:39
ФОТО. Свитолина вместе со Стаховским открыли падел-клуб в Киеве

Праздничный ужин перед открытием SVITO Padel Club состоялся 6 апреля

Первая ракетка Украины и седьмая ракетка мирового рейтинга WTA Элина Свитолина и известный украинский экс-теннисист Сергей Стаховський открыли падел-клуб в Киеве (SVITO Padel Club).

Праздничный ужин перед открытием состоялся 6 апреля на котором присутствовало много известных личностей: Екатерина Усик, Жан Беленюк, Сергей Жадан и другие.

Клуб расположился на Подоле в хабе Garage и вмещает 7 крытых кортов.

«Это такая мечта. Конечно, мы увлекаемся теннисом, но в последние годы также увлекаемся и паделом. Для нас это классный развлекательный формат. Надеемся, для вас это будет место, где вы сможете сбросить негативную энергию. Будем рады видеть у нас», – сказала Свитолина.

«Мы знаем, что вы думали о теннисе. Как и мы. Не все сразу. Сегодня – это падел», – написала также Элина у себя в Instagram.

По теме:
ФОТО. 8-летний футболист Торино погиб: трагедия потрясла Италию
Свитолина призналась, чем ей нравится украинский футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Алина Грушко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07 апреля 2026, 08:02 10
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

В ассоциации изучают вариант с Лупашко

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06 апреля 2026, 21:12 28
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Теннис | 07.04.2026, 18:53
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Волейбол | 07.04.2026, 15:02
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
И вся пиздота там ...А чернь в окопы быстро 
Що це зв фiгня така? Хто-небудь пояснiть.. Кому вона зараз потрiбна? 
Популярные новости
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 13
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
06.04.2026, 09:28 16
Футбол
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
06.04.2026, 00:02 3
Бокс
