Украинский тренер трудоустроился за рубежом

Украинский тренер Игорь Леонов, в послужном списке которого значатся такие команды, как «Мариуполь», «Шахтер», киевский «Арсенал», «Минай», винницкая «Нива» и казахстанский «Актобе», после годичной паузы приступил к работе в кыргызстанском «Азиягол».

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Леонов рассказал о первых шагах в этой должности и планах команды на ближайшее будущее.

– Игорь Иванович, как вас занесло за 4 000 километров от Украины?

– После ухода в прошлом году из «Актобе» я уехал к семье в Германию. А совсем недавно мне предложили попробовать свои силы в кыргызстанском футболе. Изначально в «Азиюгол» я приехал работать спортивным директором и директором детской академии клуба. Понемногу освоился и приступил к процессу. Ездил с детьми на турнир в Ташкент, а по приезде в Бишкек мне предложили возглавить первую команду, так как с бывшим наставником расстались. В принципе, я долго не раздумывал, так как больше хочется работать тренером, это, как говорится, мое (улыбается). Команду немного я знаю, поскольку был практически на всех ее матчах.

– На какой срок подписано ваше соглашение?

– На один год.

– В целом, каков уровень футбола в Кыргызстане?

– Понятно, что с Украиной не сравнить. Пониже он будет и в сравнении с Казахстаном, так как там крутятся немного другие финансы. Тем не менее, здесь люди начинают вкладывать в футбол, строится инфраструктура, клубные базы. И в недалеком будущем, точнее, уже в этом году, сдадут в эксплуатацию стадион, который станет самым большим в Центральной Азии. «Бишкек Арена» будет вмещать 51 000 зрителей.

– Что собой представляет ваш новый клуб?

– Это молодой клуб, которому всего два года. В прошлом сезоне команда сохранила прописку в высшем дивизионе, выступая исключительно местными футболистами. А сейчас были приглашены неплохого качества легионеры, поэтому будет стараться хорошо выступить в текущем сезоне.

– Хорошо, это как понять?

– При 16-ти участниках местного чемпионата мы хотим занять место не ниже седьмого. В тоже время президент клуба очень серьезную ставку планирует делать на собственную академию. На базе, в 10-ти километрах от города строятся поля, на которые мы вот-вот переедем. Поэтому там сможет тренироваться не только первая команда, но все возрастные группы нашего клуба.