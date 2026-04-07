Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер трудоустроился за рубежом
Украина. Премьер лига
07 апреля 2026, 18:05 |
1204
0

Украинский тренер трудоустроился за рубежом

На этой неделе Игорь Леонов приступил к обязанностям наставника Азиягол из Кыргызстана

07 апреля 2026, 18:05 |
1204
0
Украинский тренер трудоустроился за рубежом
Instagram. Игорь Леонов

Украинский тренер Игорь Леонов, в послужном списке которого значатся такие команды, как «Мариуполь», «Шахтер», киевский «Арсенал», «Минай», винницкая «Нива» и казахстанский «Актобе», после годичной паузы приступил к работе в кыргызстанском «Азиягол».

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Леонов рассказал о первых шагах в этой должности и планах команды на ближайшее будущее.

– Игорь Иванович, как вас занесло за 4 000 километров от Украины?
– После ухода в прошлом году из «Актобе» я уехал к семье в Германию. А совсем недавно мне предложили попробовать свои силы в кыргызстанском футболе. Изначально в «Азиюгол» я приехал работать спортивным директором и директором детской академии клуба. Понемногу освоился и приступил к процессу. Ездил с детьми на турнир в Ташкент, а по приезде в Бишкек мне предложили возглавить первую команду, так как с бывшим наставником расстались. В принципе, я долго не раздумывал, так как больше хочется работать тренером, это, как говорится, мое (улыбается). Команду немного я знаю, поскольку был практически на всех ее матчах.

– На какой срок подписано ваше соглашение?
– На один год.

– В целом, каков уровень футбола в Кыргызстане?
– Понятно, что с Украиной не сравнить. Пониже он будет и в сравнении с Казахстаном, так как там крутятся немного другие финансы. Тем не менее, здесь люди начинают вкладывать в футбол, строится инфраструктура, клубные базы. И в недалеком будущем, точнее, уже в этом году, сдадут в эксплуатацию стадион, который станет самым большим в Центральной Азии. «Бишкек Арена» будет вмещать 51 000 зрителей.

– Что собой представляет ваш новый клуб?
– Это молодой клуб, которому всего два года. В прошлом сезоне команда сохранила прописку в высшем дивизионе, выступая исключительно местными футболистами. А сейчас были приглашены неплохого качества легионеры, поэтому будет стараться хорошо выступить в текущем сезоне.

– Хорошо, это как понять?
– При 16-ти участниках местного чемпионата мы хотим занять место не ниже седьмого. В тоже время президент клуба очень серьезную ставку планирует делать на собственную академию. На базе, в 10-ти километрах от города строятся поля, на которые мы вот-вот переедем. Поэтому там сможет тренироваться не только первая команда, но все возрастные группы нашего клуба.

Игорь Леонов Шахтер Донецк Мариуполь Минай Нива Винница Актобе статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем