  4. Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»
Лига конференций
07 апреля 2026, 15:33 | Обновлено 07 апреля 2026, 15:47
Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»

В клубе уверены, что подобное не повторится

ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна перед матчем четвертьфинала Лиги конференций против АЗ уверен, что команда выйдет на игру не с таким настроем, который был на ответную встречу с Лехом, когда команда Арды Турана едва не отдала сопернику игру 1/8 финала.

«Второй матч с Лехом? Просто были расслабленные, вот и все. Мы проанализировали ситуацию, и такое больше не повторится. Решили, что прошли дальше. Мы поговорили и все решили. С таким настроем, конечно, никого мы не обыграем».

«Надеемся, что с АЗ такого не будет. У нас большие переезды, это утомительно. Свежими не будем, но никаких отмазок. Мы играем за Украину, за очки в таблицу еврокубков», – сказал Срна.

Первый матч Шахтер – АЗ состоится 9 апреля.

По теме:
ХОЛОД: «Накопилось в ходе игры, так как игроки Динамо много провоцировали»
Полузащитник Эпицентра: «Наш легионер забыл, что у него уже есть желтая»
Металлист 1925 и Динамо потеряли ключевых игроков перед матчем Премьер-лиги
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07 апреля 2026, 09:43 0
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»

Супряга вспомнил хет-трик в ворота «Днепра-1»

Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии
Футбол | 07 апреля 2026, 13:37 0
Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии
Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии

Аурелио Де Лаурентис не станет перечить желанию тренера

В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Футбол | 06.04.2026, 18:46
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 07.04.2026, 08:44
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко
Футбол | 07.04.2026, 11:00
«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко
«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко
Популярные новости
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
05.04.2026, 11:52 8
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
05.04.2026, 10:21 1
Баскетбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
