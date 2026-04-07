Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна перед матчем четвертьфинала Лиги конференций против АЗ уверен, что команда выйдет на игру не с таким настроем, который был на ответную встречу с Лехом, когда команда Арды Турана едва не отдала сопернику игру 1/8 финала.

«Второй матч с Лехом? Просто были расслабленные, вот и все. Мы проанализировали ситуацию, и такое больше не повторится. Решили, что прошли дальше. Мы поговорили и все решили. С таким настроем, конечно, никого мы не обыграем».

«Надеемся, что с АЗ такого не будет. У нас большие переезды, это утомительно. Свежими не будем, но никаких отмазок. Мы играем за Украину, за очки в таблицу еврокубков», – сказал Срна.

Первый матч Шахтер – АЗ состоится 9 апреля.