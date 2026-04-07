Тарас ЛЯХ: «Хотели еще забивать и выигрывать эту игру»

Защитник киевской «Оболони» Тарас Лях прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (2:2) в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня получился очень результативный матч. Какие эмоции сразу после финального свистка?

– Очень эмоциональная игра, честно, эмоции переполняют. Я доволен, что удалось забить и что команда сыграла вничью. Мы трижды отыгрывались по ходу матча – это была очень сложная игра. Думаю, для болельщиков это топ, очень эмоциональный футбол.

– О вашем голе после возвращения из аренды. Какие были эмоции в тот момент?

– Конечно, хотели еще забивать и выигрывать эту игру. Думаю, для этого были предпосылки. Но матч был очень сложный, особенно концовка. Хорошо, что так сложилось.

– В конце обе команды имели шансы вырвать победу. Чего не хватило?

– Думаю, в конце ребята уже подсели физически, поэтому в завершающей стадии было сложнее. Возможно, именно это и не позволило забить еще один мяч.