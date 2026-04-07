Есть ли интрига? Объявлены коэффициенты на матч ЛЧ Спортинг – Арсенал

Во вторник, 7 апреля 2026 года, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и лондонским «Арсеналом».

Букмекеры в день матча обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Букмекеры практически не верят в «Спортинг» – на его победу дают 4,25, что четко подчеркивает статус аутсайдера. Ничья котируется на уровне 3,81, тогда как «Арсенал» считается фаворитом с коэффициентом 1,88.

Матч состоится в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.