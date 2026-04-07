Удивили выбором. Букмекеры объявили фаворита суперматча Реал – Бавария

Во вторник, 7 апреля 2026 года, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Реала» составляет 2,76 – «сливочных» считают аутсайдерами в этом матче. Ничья оценивается коэффициентом 4,32, тогда как победа «Баварии» – 2,45.

Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.