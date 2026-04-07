Винисиус ЖУНИОР: «У меня не сложились отношения с тренером. Так бывает»
Форвард Реала Винисиус Жуниор признал, что не смог сойтись с экс-наставником Реала Хаби Алонсо, с которым у игрока были конфликты.
«При Алонсо я играл, но не получал много минут. Для меня это было сложно. У каждого тренера свои методы, и я просто не нашел связь с Хаби. Не сложились отношения»
«Такое бывает. Для меня это все равно был опыт. Надеюсь, Арбелоа будет долго работать в Реале, потому что у меня с ним отличные отношения», – сказал Винисиус.
Алонсо был уволен в середине нынешнего сезона.
