  4. Винисиус ЖУНИОР: «У меня не сложились отношения с тренером. Так бывает»
07 апреля 2026, 17:13
Винисиус ЖУНИОР: «У меня не сложились отношения с тренером. Так бывает»

Форвард признал сложные отношения с Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард Реала Винисиус Жуниор признал, что не смог сойтись с экс-наставником Реала Хаби Алонсо, с которым у игрока были конфликты.

«При Алонсо я играл, но не получал много минут. Для меня это было сложно. У каждого тренера свои методы, и я просто не нашел связь с Хаби. Не сложились отношения»

«Такое бывает. Для меня это все равно был опыт. Надеюсь, Арбелоа будет долго работать в Реале, потому что у меня с ним отличные отношения», – сказал Винисиус.

Алонсо был уволен в середине нынешнего сезона.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига Хаби Алонсо Альваро Арбелоа
Иван Зинченко Источник: The Athletic
