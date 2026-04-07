Еврокубки с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (7-9-го апреля).

Лига чемпионов

1/4 финала

Первые матчи

7.04.2026

«Реал» – «Бавария»

Настоящая европейская классика. Противостояние «Реал» – «МанСити», которое сейчас на слуху, так сказать в тренде, пока что не может похвастаться такой громкой и резонансной историей, которая есть у противостояния «Реала» и «Баварии». Разные и по смысловому, и по семантическому наполнению были матчи между испанским и немецким грандами. И скандальные были, и огненные, и великие. И весьма часто победитель этого противостояния, если оно выпадало на плей-офф, играл в финале главного континентального трофея. 28 раз соперники играли друг с другом. Пока что небольшое преимущество у «Мадрида» (13 побед против 11). Хотя, если говорить о нынешних временах, то преимущество «королевского клуба» доселе было глобальным. В четырех последних по счету поединках на вылет неизменно первенствовала команда из столицы Испании. Но в этот раз все может быть иначе, ибо «Бавария» сейчас попросту неудержима, а вот «Реал» все никак не может найти стабильность, чередуя блестящие матчи с откровенно провальными. Тем не менее, на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Арбелоа практически всегда берут максимум. Предположу, что возьмут и в этот раз. Рекомендую ставить на победу «сливочных». Скорее всего, минимальную победу. С забитым мячом гостей.

«Спортинг» – «Арсенал»

«Ушастый» кубок – единственный, который в нынешнем сезоне может покориться «Арсеналу» – абсолютному и безоговорочному гегемону начала нынешнего европейского сезона. Однако во второй части европейского клубного сезона «Арсенал» уже не столь безоговорочный. Из Кубка английской лиги и Кубка Англии подопечные Артеты благополучно вылетели. И теперь вот сойдутся с чемпионами Португалии в поединке за полуфинал ЛЧ. «Канониры» ни разу еще не выигрывали Кубок чемпионов. Собственно, не выигрывал главный континентальный трофей и «Спортинг». Для «львов» выход в четвертьфинал ЛЧ – большая удача. Тем не менее, выход в эту стадию чемпионской Лиги чемпионы Португалии вполне заслужили, ведь после унизительного поражения в Норвегии (0:3 от «Буде-Глимт») в родных стенах они сумели взять убедительный реванш – 5:0. Главная связующая фигура этого поединка – Виктор Дьокереш, нынешний форвард «канониров», который в минувшем сезоне небезуспешно защищал цвета «зелено-белых». Судя по матчам против сборных Украины и Польши, шведский нападающий сейчас в отличной форме. На мой взгляд, матч не получится ярким: обе команды наверняка будут заботиться в первую очередь об обороне. Мне кажется, хозяева не проиграют.

8.04.2026

«ПСЖ» – «Ливерпуль»

Именно с противостояния против «Ливерпуля» в минувшем сезоне начался блестящий и впечатляющий путь чемпионов Франции к победе в главном еврокубке. Тогда соперники встретились в 1/8 финала. Оба матча получились упорными. Парижане прошли дальше благодаря блестящей игре их голкипера Доннаруммы. Теперь в команде Луиса Энрике Доннаруммы нет. Нет и уверенности в последнем рубеже. А у «Ливерпуля» наверняка есть громаднейшее желание взять реванш за прошлогоднюю оплеуху. Что-то мне подсказывает, что «красные» будут лезть из кожи вон, чтобы пробиться в полуфинал. В частности, Салах будет лезть. Да и Слот наверняка попытается прыгнуть выше своей головы, ибо в случае вылета и с этого кубка, на следующий сезон «Ливера» он вряд ли останется. Тем не менее, я все-таки склонен считать, что в первой игре шансов у мерсисайдцев почти нет. Рекомендую ставить на победу хозяев.

«Барселона» – «Атлетико»

Они уже приелись друг для друга: уж слишком часто пересекались в последнее время: и чемпионат Испании, и Суперкубок, да еще и Кубок короля. В полуфинале Кубка Испании команда Диего Симеоне на жилах прошла команду Ханси Флика – 4:0 дома и 0:3 в гостях. Но вот накануне четвертьфинального противостояния в ЛЧ «блауграна» взяла реванш, одолев «матрасников» в выездном матче Ла Лиги, приблизив почти до упора чемпионскую корону. А вот «Атлетико» чемпионство в нынешнем сезоне уже не светит, поэтому наверняка мадридцы сделают ставку на ЛЧ. Но в Барселоне они вряд ли выиграют. Точнее, они, на мой взгляд, проиграют. «Барса» победит. Даже без Рафиньи.

Лига Европы

1/4 финала

Первые матчи

9.04.2026

«Порту» – «Ноттингем Форест»

Первая команда в нынешнем чемпионате Португалии – против шестнадцатой на данный момент команды Англии. У «драконов» – лишь одно поражение в чемпионате страны, и еще одно – в Лиге Европы, тогда как у «лесников» - аж 15 неудач в АПЛ. Но, что интересно, это единственное поражение в Лиги Европы «Порту» потерпел как раз от «НФ» - в третьем туре основного раунда. Португальцы очень уверенно пробились в четвертьфинал, оказавшись сильнее в обоих матчах очень крепкого «Штутгарта», тогда как перманентно кризисные «красно-белые» лишь в серии пенальти одолели «Мидтьюлланд». На мой взгляд, фаворитом и первого матча, да и противостояния в целом будет «Порту». Рекомендую ставить на победу хозяев.

«Болонья» – «Астон Вилла»

Одна из главных сенсаций предыдущей стадии плей-офф ЛЕ – против главного фаворита турнира. Попросту говоря, выскочка против бонзы. Для «Болоньи» выход в четвертьфинал еврокубка – уже несомненный успех, посему вряд ли кто-то позволит себе кривое слово в адрес этой команды, если она не пробьется в полуфинал. Стало быть, команда Винченцо Итальяно может себе позволить сыграть без мандража, ибо она и так уже почти в шоколаде. А вот от команды «мистера Лига Европы» Унаи Эмери ожидают как минимум выхода в финал. И это, несомненно, утомляет и обязывает. Интересно, что соперники встречались в основном раунде ЛЕ. Тогда победили британцы. И в прошлогоднем розыгрыше ЛЧ оппоненты тоже пересекались, и тоже победила «АВ». На мой взгляд, и в этот раз вилланы выиграют.

Лига конференций

1/4 финала

Первые матчи

9.04.2026

«Шахтер» – АЗ

Главный еврокубковый матч для украинского болельщика, ведь «Шахтер» - единственная отечественная команда, оставшаяся в нынешнем евросезоне. Но, что интересно, и АЗ – единственная команда из Нидерландов в текущем сезоне на стадии четвертьфиналов. Коллектив из Алкмаара без проблем добыл путевку в четвертьфинал ЛК, дважды одолев чешскую «Спарту». А вот «горняки» натужно прошли польский «Лех», сначала обыграв поляков на выезде – 3:1, но затем уступив на нейтральном поле 1:2, и пройдя дальше благодаря шальному автоголу. Претендующим на «золото» УПЛ дончанам предстоит очень тяжелый отрезок в чемпионате Украины, где волею календаря подобрались очень серьезные соперники. Стало быть, Арда Туран снова примется за ротацию состава, тогда как АЗ за пять туров до финиша внутреннего чемпионата потерял всяческие шансы на топ-тройку, и посему может сосредоточиться исключительно на четвертьфинале ЛК. Матч сулит тяжелое испытание для «горняков», хотя и для команды из пригорода Амстердама он наверняка не станет легкой прогулкой. На мой субъективный взгляд, матч завершится результативной ничьей.

