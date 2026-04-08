  4. Журналист сообщил о премиальных, которые получили игроки сборной Украины
08 апреля 2026, 13:51
Журналист сообщил о премиальных, которые получили игроки сборной Украины

«Сине-желтая» команда заработала сотни тысяч долларов и могла добавить еще два миллиона евро

УАФ. Сборная Украины по футболу

Известный украинский журналист и эксперт Виктор Вацко рассказал о премиальных, которые получили игроки сборной Украины после выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Кроме того, «сине-желтая» команда могла увеличить свои бонусы, однако потерпела поражение от Швеции (1:3) и потеряла шансы на выход на чемпионат мира, который состоится в США, Мексике и Канаде:

«Футболисты выходили на поле не просто ради чести футболки – они играли за честь флага и страны. При этом УАФ пообещала им серьезные премиальные. За выход в плей-офф игроки получили бонусы в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Также им обещали еще большее вознаграждение в случае успешного прохождения плей-офф отбора. Однако в полуфинале «сине-желтые» уступили Швеции (1:3) и не смогли пробиться на турнир.

За выход в финальную часть чемпионата мира команда могла получить бонус в размере двух миллионов евро. И я не понимаю, какая еще мотивация им нужна. Ни футболка сборной, ни флаг, ни герб страны, ни деньги – ничего не мотивирует», – рассказал журналист.

Як діти... при чому тут футболка, прапор чи герб країни, чи навіть гроші??? Хтось при розумі серьйозно думає, що не дуже і хотілося зіграти на чемпіонаті світу і вони не старалися??? Навіть без грошей, навіть без патріотизму, впевнений, у будь якого футболіста зіграти на чемпіонаті світу — це мрія з дитинства. Все набагато простіше: вони тупо не змогли. А не змогли вони, тому що їх переграла команда, яка грала краще, якій кращий тренер поставил кращу гру. Ось і все, і не треба нікого попрікати недостатнім патріотизмом чи шкурним інтересом. Гроші були би непоганим бонусом, але це не головне. Головне — вони виявились слабшими. І головне — тренер виявився нездатним виконати завдання. 
