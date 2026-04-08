Журналист сообщил о премиальных, которые получили игроки сборной Украины

Известный украинский журналист и эксперт Виктор Вацко рассказал о премиальных, которые получили игроки сборной Украины после выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Кроме того, «сине-желтая» команда могла увеличить свои бонусы, однако потерпела поражение от Швеции (1:3) и потеряла шансы на выход на чемпионат мира, который состоится в США, Мексике и Канаде:

«Футболисты выходили на поле не просто ради чести футболки – они играли за честь флага и страны. При этом УАФ пообещала им серьезные премиальные. За выход в плей-офф игроки получили бонусы в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Также им обещали еще большее вознаграждение в случае успешного прохождения плей-офф отбора. Однако в полуфинале «сине-желтые» уступили Швеции (1:3) и не смогли пробиться на турнир.

За выход в финальную часть чемпионата мира команда могла получить бонус в размере двух миллионов евро. И я не понимаю, какая еще мотивация им нужна. Ни футболка сборной, ни флаг, ни герб страны, ни деньги – ничего не мотивирует», – рассказал журналист.