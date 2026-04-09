Футболисту сборной Украины не хватило смелости после встречи с Месси

Защитник сборной Украины и американского «Остина» Александр Сваток рассказал об игре против Лионеля Месси и Луиса Суареса.

– Александр, ты вышел в стартовом составе против команды, в которой играют Месси и Суарес. Каковы были первые ощущения, когда ты понял, что придется играть именно против таких легенд?

– Это было открытие стадиона, поэтому эмоции переполняли. Мы очень хорошо готовились к игре, понимали, в что команда хочет играть, где сильные стороны «Интер Майами». Также знали, где у них есть проблемы и как мы должны их использовать. Конечно, когда играешь против футболистов такого уровня, ты максимально концентрируешься и понимаешь, что они могут в любой момент либо обойти, либо отдать очень опасную передачу.

– В этом матче соперник много атаковал и нанес немало ударов по воротам. Насколько сложно было сохранять концентрацию на протяжении всей игры под таким давлением?

– Конечно, это непросто, особенно когда у штрафной площадки было много игроков соперника. Во втором тайме они начали давить, было сложно, но мы старались играть компактно и агрессивно, не давать им много времени на ведение мяча и не давать пространства. Также пытались использовать пространство в контратаках и выбегать в свободные зоны.

– Запомнился ли какой-то конкретный эпизод против Лионеля Месси или Луиса Суареса, где пришлось действовать на пределе возможностей?

– Каждый раз, когда Месси получал мяч у штрафной площадки, ты уже понимал, что будет хороший удар или дриблинг. Начинаешь сразу читать самые опасные варианты и пытаешься перекрыть ворота, закрыть его левую ногу. Но это очень непросто.

– Как для центрального защитника, что в этом матче ты можешь занести себе в плюс — какие действия против таких топ-игроков удались лучше всего?

– В любом случае можно отметить в плюс то, что удалось сыграть против таких футболистов. В целом то, что мы не проиграли, — это уже хорошо. Были хорошие эпизоды, были и не очень, но это хороший опыт. Я думаю, что после таких игр становишься только сильнее.

– А что, наоборот, оставило ощущение, что можно было сыграть еще лучше?

– В каждой игре можно сыграть лучше, потому что идеально провести матч невозможно. Всегда есть моменты, где можно было действовать более удачно. Если говорить в целом, то, возможно, где-то и можно было сыграть лучше, но выделить какой-то конкретный эпизод сложно.

– И уже традиционный, но очень человеческий вопрос: удалось ли после матча обменяться футболками или перекинуться парой слов с кем-то из «Интер Майами», возможно, с Месси?

– Желание было, но, возможно, не хватило смелости (улыбается).