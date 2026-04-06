  4. СПАЛЛЕТТИ: «Ювентус не устал, мы не тренировались два дня»
06 апреля 2026, 23:38 | Обновлено 07 апреля 2026, 00:07
СПАЛЛЕТТИ: «Ювентус не устал, мы не тренировались два дня»

Лучано Спаллетти до сих пор не знает, чего ожидать от «старой синьоры»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не согласен с утверждением, что его игроки выглядели измотанными в матче с «Дженоа» (2:0).

«Дело не в усталости, мы не тренировались ни вчера, ни позавчера. Я оставил их в покое, потому что им нужно было восстановиться. У них было два выходных дня, полторы тренировки, а затем они сделали перерыв, так что дело не в этом.

Иногда нам приходится смириться с тем, что мы не лучшие версии самих себя. После шести или семи месяцев здесь я до сих пор не уверен, с чем имею дело. Невозможно, чтобы первый тайм был таким, а второй – другим. А если бы соперник забил пенальти, вечер стал бы очень сложным».

После победы над «Дженоа» «Ювентус» оказался всего в одном очке от топ-4 Серии А.

Лучано Спаллетти Ювентус - Дженоа Ювентус Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
