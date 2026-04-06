Маркевич уверен: ЛНЗ повторно не разгромит Шахтер

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением по поводу центрального матча следующего тура, в котором ЛНЗ сыграет против «Шахтера».

– «Шахтер» разгромил «Рух» и продолжает преследовать ЛНЗ в чемпионате. Уже следующий тур обещает потенциально чемпионское противостояние между этими командами. Кто из коллективов вам больше симпатизирует? Что означает победа той или иной команды, и насколько она повлияет на финишную дистанцию ​​сезона?

– Там два разных стиля. «Шахтер» наоборот пытается многое контролировать мяч, иногда нестандартно. Посмотрим… В первом круге ЛНЗ их поймал на контратаках и все. Наверное, тренерский штаб «Шахтера» учтет эти моменты и такого результата не будет. Ну, игра будет интересной, я надеюсь, – заявил Маркевич.

ЛНЗ и «Шахтер» лидируют в таблице чемпионата Украины, набрав по 50 очков. У «горняков» еще есть матч в запасе.