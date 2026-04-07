  4. Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации

Украинец может вернуться в начале следующего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик до сих пор не вернулся в футбол из-за допингового скандала.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, игрок избежал четырехлетней дисквалификации. Ожидается, что Мудрик сможет возобновить карьеру уже в начале следующего сезона – ориентировочно в сентябре.

В то же время не исключается, что возвращение украинца состоится уже не в составе лондонского клуба.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Циганик х-ні не скаже? 😏 але Олійченко добавить і опублікує 🫠
Стало відомо, що може повернутися...
😵‍💫
Завдання виконане! Нас не пустили на мундіаль, далі ця вистава вже стала нецікавой...
