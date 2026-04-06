  4. Йожеф Сабо нашел виновных после незасчитаного гола Пономаренко за Динамо
06 апреля 2026, 18:41 |
2148
0

Во вторник, 4 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение со счетом 0:1.

Бывший тренер «бело-синих» Йожеф Сабо остался недоволен работой судейской бригады, которая не засчитала гол форварда Матвея Пономаренко на 80-й минуте:

«Нельзя мне смотреть такую ​​игру «Динамо». Не знаю, как они проиграли. Что касается эпизода с отмененным голом Пономаренко – где судьи придумали там фол... То, что не засчитали мяч – это ошибка судей.

«Динамо» атаковало всю игру, сидело на воротах «Карпат» – они наиграли на гол. Хотя там и не было стопроцентных моментов, но... «Карпаты» били куда-угодно – то на трибуну, то еще куда-то», – разочарован Сабо.

Подопечные Игоря Костюка набрали 41 балл и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 11 апреля, «бело-синие» на выезде сыграют против харьковского «Металлиста 1925».

Николай Тытюк Источник: 24 канал
