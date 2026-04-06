ФОТО. Девятый номер мирового рейтинга расстался с девушкой

Девятый номер мирового рейтинга ATP Тейлор Фритц и его девушка Морган Риддл расстались спустя шесть лет отношений.

Тейлор и Морган нашли друг друга через приложение для знакомств со знаменитостями «Raya» во время пандемии 2020 года. Первые два года они не афишировали свои отношения.

Риддл – инфлюенсер. Контент ее блога строился на том, что она сопровождала Тейлора на турнирах и показывала жизнь девушки теннисиста. В последнее время Морган отсутствовала на выступлениях Фритца. Крейг Шапиро сообщил, что они больше не вместе, опубликовав соответствующий твит.

Ни Фритц, ни Риддл еще не комментировали эту информацию.