ФОТО. Девятый номер мирового рейтинга расстался с девушкой
Тейлор Фритц и Морган Риддл завершили отношения
Девятый номер мирового рейтинга ATP Тейлор Фритц и его девушка Морган Риддл расстались спустя шесть лет отношений.
Тейлор и Морган нашли друг друга через приложение для знакомств со знаменитостями «Raya» во время пандемии 2020 года. Первые два года они не афишировали свои отношения.
Риддл – инфлюенсер. Контент ее блога строился на том, что она сопровождала Тейлора на турнирах и показывала жизнь девушки теннисиста. В последнее время Морган отсутствовала на выступлениях Фритца. Крейг Шапиро сообщил, что они больше не вместе, опубликовав соответствующий твит.
Ни Фритц, ни Риддл еще не комментировали эту информацию.
Reliable sources telling me Fritz and Moorgs are no mas.— The Craig Shapiro Tennis Podcast (@shaptennispod) April 5, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
