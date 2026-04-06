Бар ЛИН: «Мы очень разочарованы результатом»

В поединке 22-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле со счетом 0:3 проиграл ЛНЗ. Итог поединка подвел полузащитник криворожского клуба Бар Лин.

– Твой итог противостояния?

– Мы очень разочарованы результатом, потому что, по моему мнению, полностью контролировали игру и заслуживали победы где-то до 65 минуты. После пропущенного гола потеряли уверенность – и это был ключевой момент. Надо было продолжать давить, но именно этого нам и не хватило.

– Результат мог быть другим?

– Да, мы должны выигрывать такие матчи, но иногда футбол складывается не в нашу пользу. Но я все равно горжусь нашей командой.

– В чем причины такого результата?

– Если говорить о причине результата – это, прежде всего, ошибка в начале тайма. Футбол – игра ошибок, и одна из них сегодня решила много. Но главное – то, как мы на нее отреагировали. Мы сникли психологически, потеряли уверенность, вместо того чтобы и дальше гнуть свою линию. Мы ведь контролировали игру и имели достаточно моментов, чтобы забить, и не раз. Именно это, я думаю, и стало решающим фактором.