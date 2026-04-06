Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!
Стартует девятая неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!
(Итоги восьмой недели и обладатель PS5 Pro будет определен в ближайшее время...)
Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.
Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования девятой недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!
А также начинается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26. По итогам этой недели и будет определен облатадель консоли.
Смена правил: раньше наушники разыгрывались среди тех, кто превзошел победителя Битвы редакций по прибыли. Теперь все проще: наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца.
Список матчей для прогнозирования
- Реал Мадрид – Бавария (06.04. 22:00)
- Спортинг – Арсенал (06.04. 22:00)
- ПСЖ – Ливерпуль (07.04. 22:00)
- Барселона – Атлетико (07.04. 22:00)
Что нужно сделать читателю:
- Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
- Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.
Пример комментария:
- Реал Мадрид – Бавария [Тотал больше 3.5 за 2.14]
- Спортинг – Арсенал [Победа Арсенала за 1.81]
- ПСЖ – Ливерпуль [Обе забьют за 1.52]
- Барселона – Атлетико [Фора Барселоны (-1) за 1.80]
- Победитель Битвы редакций: Sport.ua
Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.
Важно:
- Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
- Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
- Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
- Каждый прогноз равен одному флету.
- По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств
Прогнозы редакций
Sport.ua:
- Даниил Агарков: Реал Мадрид – Бавария [Реал не проиграет за 1.68], Барселона – Атлетико [Победа Барселоны за 1.52]
- Денис Кирильчук: Спортинг – Арсенал [Обе забьют за 1.85], ПСЖ – Ливерпуль [Победа ПСЖ за 1.70]
UA-Football:
- Александр Бураков: Реал Мадрид – Бавария [Тотал больше 3.5 за 2.14], Барселона – Атлетико [Победа Барселоны за 1.52]
- Максим Кучер: Спортинг – Арсенал [Спортинг не проиграет за 2.00], ПСЖ – Ливерпуль [Победа ПСЖ за 1.70]
betking:
- Михаил Кузьменко: Реал Мадрид – Бавария [Тотал больше 3 за 1.71], Барселона – Атлетико [Победа Барселоны за 1.52]
- Ярослав Перканюк: Спортинг – Арсенал [Победа Арсенала за 1.81], ПСЖ – Ливерпуль [Обе забьют за 1.52]
Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».
Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.
Итоги третей недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и AirPods будут опубликованы вечером 10–11 апреля на сайте Sport.ua.
Линия и коэффициенты на матч Реал Мадрид – Бавария
Линия и коэффициенты на матч Спортинг – Арсенал
Линия и коэффициенты на матч ПСЖ – Ливерпуль
Линия и коэффициенты на матч Барселона – Атлетико
Условия получения призов для читателей
1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)
Читатели претендуют на фрибеты, если:
- оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
- выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
- подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
- Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.
2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)
В конкурсе участвуют все читатели, которые:
- собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
- не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
- Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.
3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)
По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.
Правила публикации комментариев
- От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
- Мульти-аккаунты строго запрещены.
- Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
- Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.
Правила и условия конкурса «Битва редакций»
- Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
- Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
- Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
- Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
- Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
- Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
- Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист остается в стабильно тяжелом состоянии
Президент УАФ не хочет инициировать расторжение контракта
Спортінг – Арсенал [Обидві забʼють – 1.85]
ПСЖ – Ліверпуль [Обидві забʼють – 1.52]
Барселона – Атлетіко [П1 за 1.52]
Переможець «Битви редакцій» – betking
Спортінг - Арсенал [П2 за 1.81]
Барселона - Атлетіко [П1 за 1.52]
ПСЖ - Ліверпуль [Обидві заб'ють - так за 1.52]
Переможець "Битви редакцій" - betking
Спортінг – Арсенал [Перемога Арсенала за 1.81]
ПСЖ – Ліверпуль [Перемога ПСЖ за 1.70]
Барселона – Атлетіко [Перемога Барселони за 1.52]
Переможець Битви редакцій: Sport.ua
Спортінг – Арсенал (ТМ 2.5 за 1.9)
ПСЖ – Ліверпуль (П1 за 1.7)
Барселона – Атлетіко (Обидві забʼють – так за 1.50)
Переможець битви редакцій – sport.ua
Спортінг Лісабон - Арсенал (Перемога Арсенала за 1.81)
ПСЖ - Ліверпуль (Обидві команди заб'ють - ні за 2.40)
Барселона - Атлетіко Мадрид (Перемога Барселони за 1.52)
Переможець «Битви редакцій» – betking.
Спортінг Лісабон - Арсенал (Тотал більше 2.5 за 1.90)
ПСЖ - Ліверпуль (Перемога Ліверпуля за 4.25)
Барселона - Атлетіко Мадрид (Тотал менше 3.5 за 1.8)
Переможець «Битви редакцій» – Sport.ua.
Спортінг Лісабон - Арсенал (Тотал менше 2.5 за 1.9)
ПСЖ - Ліверпуль (Перемога ПСЖ за 1.7)
Барселона - Атлетіко Мадрид (Перемога Барселони за 1.52)
Переможець «Битви редакцій» – UA-Football.
Спортінг Лісабон - Арсенал (Перемога Арсенала за 1.81)
ПСЖ - Ліверпуль (Перемога ПСЖ за 1.7)
Барселона - Атлетіко Мадрид (Тотал менше 3.5 за 1.8)
Переможець «Битви редакцій» – Sport.ua.